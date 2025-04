Liberec opět v TOP šestce! Kováč: Po Dukle bych to nečekal, zlom bylo derby

Byl to předsezonní cíl, byl to i cíl před začátkem jara. Účast ve skupině o titul zkrátka byla meta, která se v Liberci neměnila za žádného podnebí. A to si na severu Čech užili pěkná tornáda… Nyní se Slovan alespoň na pár dní na vysněnou příčku opravdu dostal, poprvé od třetího kola. „Jsem hrozně šťastný, že tu šanci na top šestku máme,“ řekl Radoslav Kováč po výhře 2:0 nad Českými Budějovicemi. A vyhlíží epický souboj s Hradcem…

Problematický podzim, kdy výkony létaly ode zdi ke zdi. Následně zimní posílení, soustředění, reset a velké plány na jaro, které následně ohrozily dvě prohry nebo silně neuspokojivá remíza s Duklou. Od té doby má ale Slovan zdviženou hlavu. Tři výhry v řadě rychle daly zapomenout na momenty, kdy byla ve zpětném zrcátku vidět skupina o záchranu. Naopak, na dosah je opět účast mezi elitou.

„Abych řekl pravdu, tak měsíc zpátky by mě to nenapadlo,“ byl upřímný kouč Radoslav Kováč. „Zvlášť po Dukle, kdy jsme odehráli velmi špatný zápas. Situace byla velmi těžká, cestovali jsme do Jablonce… Říkal jsem několikrát, že se na jaře zlepšíme, ale první dva zápasy s Baníkem a Plzní nás hodně hodili zpátky,“ popsal.

Hra Slovanu nemusí být nutně přesvědčivá (proti Slovácku chránily brankáře Tomáše Koubka tyče a i proti Dynamu klidně mohli domácí inkasovat), ale na to se historie neptá, když byli Severočeši sami schopni dvakrát udeřit. „Bylo to utrápené. Kdyby ale byl takový zápas na podzim, nezvládli bychom ho. Tým teď šlape,“ připustil Josef Koželuh, střelec vítězné branky.

Reprezentant do 21 let je jedním z hráčů, kterým prospěla změna formace na čtyři vzadu, ke které se Kováč odhodlal před utkáním s Plzní. Dle trenérových slov pomohla i Ahmadu Ghalimu či Denisi Višinskému. Těch zásadních momentů, kde se jaro zlomilo do pozitivních výsledků, ale bylo víc.

Teď přijdou dvě finále

„Myslím si, že to bylo derby s Jabloncem. Odehráli jsme ho dobře organizovaně, ale zároveň nám hodně pomohli fanoušci. Po Dukle byli všichni naštvaní. Necítil jsem tlak, ale zaznamenal jsem spekulace novinářů. V Jablonci jsem pak viděl, jak za námi fanoušci stojí,“ řekl Kováč a zároveň zmínil i výhru na Slovácku, kde si tým dokázal, že je možné uspět dvakrát v řadě.

Nyní před jeho týmem stojí velká výzva. Momentálně sice drží klíče od skupiny o titul (má mnohem lepší skóre než Sigma), Hradec má ale jeden zápas k dobru. Uprostřed týdne jedou Východočeši na Slovácko a pak? Vyzvou v přímé bitvě právě Liberec.

„Liberec je rychlejší, umí si to víc strčit. Hradec byl soubojovější, ačkoliv tam také mají technické typy jako Adama Vlkanovu či Toma Slončíka,“ srovnával českobudějovický Václav Míka, který si hru proti oběma kandidátům na top šestku v posledních týdnech vyzkoušel. Slovan ale už není naivní mužstvo, na jaře už se Kováčovy ideály spojily se zdravým pragmatismem, a tak by mohl být příští neděli k vidění vyrovnaný špíl.

„Jsem hrozně šťastný, že tu šanci máme. Že před sebou máme dvě finále. Čekám krásný zápas, může být plno. Rozdáme si to,“ vyhlíží Kováč zápas, který dost možná rozhodne o (ne)naplnění předsezonních ambic.