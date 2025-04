Vlček po návratu neskrýval dojetí a slzy. Slavia o jeho cestě zpět natočila dokument

Po vítězném zápase s Hradcem Králové (2:1) stál pod kotlem, v očích se mu leskly slzy. Tomáš Vlček dojetí neskrýval, vlastně ani vůbec nechtěl. Po 239 dnech bez fotbalu zase může kopat do míče a radovat se z výhry. Zní to obyčejně, ale pro čtyřiadvacetiletého stopera jde o velkou věc, jako by vyhrál finále Ligy mistrů.

Sezona 2023/24 znamenala pro obránce Slavie kariérní zlom. Po vydařeném hostování v Pardubicích se vrátil do Edenu, získal si místo v sestavě, na konci ročníku odjel na mistrovství Evropy. Život vypadal báječně, plynul jaksi samo sebou, s manželkou Leonou se těšil z narození dcery, na trávníku taky všechno pěkně odsýpalo.

Jenže bez předchozího varování, úplně zničehonic, přišel náraz do zdi. V prvním ligovém kole aktuálního ročníku odjela Slavia do Uherského Hradiště k válce se Slováckem. Po několika minutách Vlček odpadl ze souboje s Patrikem Blahútem, tělem mu projela nesnesitelná bolest, tvář se zkřivila. Verdikt lékařů zněl krutě: přetržený přední zkřížený vaz, postranní vaz a poraněný meniskus. A mimochodem, konec sezony…

„Zhroutil se mi celý svět,“ vydechl obránce v dokumentu s názvem 24/7, který má ve středu předpremiéru a a volně dostupný bude v pátek. Téměř ihned po devastujícím zážitku se Vlčkovi ozval Michal Býček, tiskový mluvčí klubu, s nápadem, zda by nemohli natočit dokument o jeho návratu s tím, že by měl více vrstev – jednu o samotném návratu a léčbě vážného zranění, tu druhou, emočně silnější, o úskalích života profesionálního sportovce.

Hráč neváhal, téměř okamžitě souhlasně kývl. „Chtěl bych, aby malí kluci a holky viděli, že fotbal není vždycky jen krásný. Někdy je to přesný opak, teď mi to ukázal. Hlavní ale je se nevzdávat. A když to nezabalíte, jednou vám to ten sport vrátí. Má to cenu, stoprocentně... Přál bych si, aby ten dokument třeba někomu taky pomohl,“ popisuje vnitřní motivaci k natáčení.

„Ráno jel na magnetickou rezonanci a tam jsme zjistili, že to je průser,“ vzpomíná manželka Leona Vlčková v upoutávce na dokument. Právě ona hraje ve filmu důležitou roli, je sugestivní, upřímná, přirozená. Vlček je slávistickým odchovancem, klub má v srdci. Po jednom z prvních zápasů za Slavii hlásil do kamer. „Jsem šťastnej jako svině.“ Teď už zase může být. Právě fanoušci mu dodali v prvních měsících léčby tuny podpory, pozitivní energie. Pod Tribunou Sever vyvěsili veliký transparent Vlčáku, drž se. „To pro mě byla v začátcích největší podpora, že se na mě těší, až se vrátím. Bylo to hodně silný,“ říká v upoutávce na dokument. Moc nechybí, aby mu v ten moment selhal hlas.

Také přiznává, že psychika dostávala zabrat. „Jsem docela zlej na lidi, co si to vůbec nezasloužili,“ přiznává v průběhu časosběrného dokumentu. Chmury jsou definitivně pryč, Tomáš Vlček je zase šiřitelem dobré nálady. Na hřišti, i mimo něj.