Naběhaný Kohút do nepohody: Mikloškův majstrštyk a prototyp chytrého nákupu

„Asi se shodneme, že to je nejlepší zimní posila v lize,“ zazní v novém díle pořadu iSkaut, v němž redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica a Bartoloměj Černík rozebírají hru ofenzivního univerzála Michala Kohúta, který do Baníku přišel ze Slovácka. „Pavel Hapal už si s ním pomohl na dvou nebo na třech pozicích a všude obstál. Je naběhaný, perfektně kondičně připravený – a zapadl do skvěle fungujícího stroje Baníku i charakterově,“ říká Kvasnica.

„Je to prototyp chytrého nákupu Baníku: Mikloško si vybere nejlepšího hráče Pardubic, Bohemky, Liberce, Slovácka. Pro ty hráče je to krok nahoru a Baník tak sbírá TOP posily z klubů, které jsou – když to řeknu blbě – pro Slavii a Spartu malé. Kohút je navíc takový hráč do nepohody,“ doplňuje Černík.

