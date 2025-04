Naštvaný Reinberk: Jsme hlupáci, naivní jak děcka. Devět gólů doma? Příšerné...

Hop – a je tu hradecký lidoop! Tým složený z urostlých tvrďáků, o kterých se často mluví především v souvislosti se standardními situacemi, bez výraznější pozornosti hopsnul do šestky. Ano, v Uherském Hradišti si taky pomohl výborně dohraným rohem a přímým kopem, ale taky ukázal, že je momentálně (v dohrávce 23. kola Chance Ligy vyhrál 5:1) ve velké pohodě. Stejně jako Liberec, s nímž se v přímé bitvě o elitní skupinu utká v neděli. Zato na marné Slovácko si oprávněný zálusk dělá Dukla, baráž fakt hrozí.

V minulém domácím zápase teklo Slovácko po půli s Libercem 0:4, tentokrát s Hradcem Králové „jen“ 0:3. To kdybyste chtěli s notnou dávkou ironie hledat nějaké pozitivum na tom, co se aktuálně děje v Uherském Hradišti...

„Chováme se jako dorostenci,“ nebral si servítky trenér Tomáš Palinek, který byl po odvolání Ondřeje Smetany pověřený vedením mužstva. „Jsme nezodpovědní, naivní jak děcka. A proto jsme pak za hlupáky. Dostat doma za dvě kola devět gólů, to je něco příšerného,“ doplnil ho naštvaně nejstarší hráč v kádru Petr Reinberk.

Palinek v devětadvaceti letech zažívá dost drsný start prvoligové kariéry. „Ale nenapadlo mě hodit ručník. Spíš s tím chcete něco udělat, přemýšlíte pořád. Přístup nemůžu vyčíst, ale to nenabírání, nedostupování, neposouvání...“ kroutil hlavou muž v zápise označený jako asistent 1. I z dálky je vidět, jak se snaží být pozitivní. Tleská, chválí, povzbuzuje. Jenže základní principy jsou fuč.

„Těžko se mi hledají slova. Byli jsme na něco zvyklí, teď ale nefunguje vůbec nic,“ popisoval Reinberk. Zkušený bek si se spoluhráči po závěrečném hvizdu od fanoušků, kteří zaslouží největší kredit za neutuchající podporu, své. „Padala ostrá slova, bylo to nepříjemné, ale nedivím se jim. Zasloužíme si to,“ uznal.

Když to vypadalo, že se domácí malinko vzpamatovali a nadechli penaltou Jiřího Klímy, přišly další dva laciné direkty. Ve třech gólech měl prsty středopolař Jakub Kučera, ve dvou Adam Vlkanova. V nastavení pak ťukesem do prázdné Hradec uzavřel exhibici. „Vážím si výkonu, který jsme předvedli. Od první minuty jsme byli jednoznačně lepší a dominantnější,“ popsal realitu kouč hostů David Horejš.

Horejš: Kdy jindy by fanoušci měli přijít?

Dohrávkové body jeho mužstvo katapultovaly na šestý flek, Východočeši mají vše ve svých rukou. Dotírajícímu Liberci se v neděli večer mohou po přímém souboji vzdálit. „Posledními výsledky jsme si vytvořili příležitost, kterou budeme chtít proměnit. Kdy jindy by měli fanoušci přijít, když ne teď?“ usmíval se Horejš pozvánkou do Malšovické arény.

Zpět k nečekanému hrdinovi. Defenzivní záložník Kučera zažívá bodově (4+1) nejpovedenější ročník v kariéře, a to mohlo být ještě lépe! Po hodině hry se hnal sám na Milana Heču, leč sólo neproměnil. „Mrzí mě to. Začal jsem na půl sekundy přemýšlet, jestli nahraju Slonovi, a bylo po šanci. Měl jsem to vzít na sebe,“ litoval, byť spokojenost na něm byla znát.

Dvě branky naposledy zaznamenal Kučera za Líšeň proti Dukle, teď je doručil znovu. Kromě dlouhých autů a poctivé práce v těžišti jde o výrazný příspěvek. Přesně takový typ by momentálně bodnul Slovácku. „Moc bych mu hattrick přál, je to obrovsky platný hráč. Hrozně moc si ho ceníme. Na začátku byl zraněný, pak ho zbrzdila červená z Ostravy, potom další zranění... Zvládl těžké období, dal se do kupy a odvádí skvělé výkony,“ chválil ho trenér.

„Nebylo to pro mě jednoduché, ale kabina i trenéři mě podrželi. Dali mi důvěru, snažím se ji vracet,“ odpověděl poděkováním. V neděli bude chtít Kučera přelstít Michala Hlavatého a spol. „Liga je fakt vyrovnaná, ale věřím, že to dokážeme zvládnout.“

Zato v Hradišti jsou trošku jiné starosti. „Že hrozí baráž? Nechceme tam skončit, ale nechci mít růžové brýle. Hrajeme o záchranu. Všichni si to uvědomujeme, podle toho k tomu musíme přistoupit,“ podotkl Palinek. „Utkání s Olomoucí je pro nás nejklíčovější,“ souhlasil Reinberk.