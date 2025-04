Jasně, bitvy se Spartou či Plzní jsou výš. A asi vždycky budou. Ovšem i souboje s Karvinou získaly v této sezoně pro Slavii speciální nádech. Primárně kvůli osobě kouče Martina Hyského, který v Edenu vyrostl jako hráč i trenér a předpokládá se, že se do něj jednou vrátí. „Když hrajeme proti němu, jsme víc ve střehu,“ přiznal kouč Jindřich Trpišovský po výhře 4:0 ve Slezsku.

Jakmile se blíží střet s Karvinou, ve Slavii zpozorní. Nejen proto, že jsou oba kluby provázané a probíhá mezi nimi čilý hráčský ruch. Pražané se chystají i na trenéra Martina Hyského, snaží se ho přečíst a částečně modifikovat vlastní hru. „Martin zná střeva týmu. Ví, na čem nám záleží. Býval přítomný přípravám i na zápasy v Evropě,“ podotkl kouč Jindřich Trpišovský.

Důraz na detail se prý projevuje už při rozcvičce, kterou slávistický realizák s oblibou pozorně sleduje. „Jsme trošku opatrnější. S Martinem jsme kdysi řešili třeba obranné standardky,“ vybavil si Trpišovský. „On ví, na co klademe akcent, jaké jsou naše pokyny. Má zase svoji hlavu, velké trenérské i hráčské zkušenosti. Třeba se i snažíme změnit nějakou věc, která je pro nás standardní. Tentokrát například při rozích. Chcete soupeře překvapit, protože víte, že se na vás víc připravoval,“ informoval.

Pečlivější příprava favorita přináší efekt. Na podzim lídr tabulky rozsekal protivníka 5:1, v sobotu 4:0. Přitom Karviná vykazovala v posledních týdnech lepší výsledky než budoucí mistr, naposledy vyhrála v Olomouci. Se Slavií má nicméně ze dvou konfrontací děsivé skóre 1:9. „Štve mě to,“ nezapíral Hyský, jenž vedl ještě před čtyřmi lety slávistické béčko a poté odešel do druholigové Vlašimi. S Edenem zůstal v úzkém kontaktu, což platí i po jeho letním přesunu do Karviné. Tam mu Slavia zapůjčila trio Alexandr Bužek, Michal Tomič, Sahmkou Camara, on dohlíží na jejich správný vývoj.

Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Slavia se chtěla na Hyského vytáhnout. Co nastalo po brance Mosese? • iSport.cz

Proti mateřskému celku ovšem ani jeden z nich nemohl nastoupit. Tím se hostům dopředu otevřela cesta k výhře. MFK totiž scházeli také Šigut, Bergqvist či Boháč. Tyto absence byly fatální, zas tak široký kádr Slezané nemají. „Jsem smutný a svým způsobem i naštvaný, jakým způsobem jsme prohráli. Nevypadalo to na to, že by měl zápas skončit takovým rozdílem. Inkasovali jsme laciné góly a neporadili jsme si při bránění standardních situací“ ulevil si Hyský. Po dohraných rohových kopech skórovali Vasil Kušej a v závěru střídající David Moses.

Ani aktuální výborná forma jeho týmu a příjezd suveréna soutěže nevyprodal v krásném počasí stadion v Ráji. Očekávaný šlágr nakonec neměl takové grády, jak se čekalo. I díky obrovskému oslabení domácího souboru. „Je to o tom, aby se profesionální kluby zamyslely a snažily se s tím pravidlem něco udělat,“ vzkázal trenér poražených. „Můj trenérský úhel je takový, že hráči, který je někde na hostování, by se nemělo bránit, aby hrál,“ uvedl.

Karviná bude příště v Liberci usilovat o to, aby ji neunikla účast v prostřední skupině.