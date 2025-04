Premiérový ligový střelec Krch: Nejdříve euforie, pak zaviněná penalta. Jde to za mnou…

Není moc momentů v budějovickém podání, které by nesly pozitivní zápis v probíhajícím ročníku. Ale jeden takový si užil středopolař David Krch, když čtyři minuty před přestávkou poslal Dynamo proti Teplicím do vedení. Shodou okolností jeho ruka ve velkém vápně rozhodla o tom, že Severočeši srovnali na 1:1. K dokonalému zážitku scházel domácímu hráči jen tříbodový punc. Na ten Jihočeši čekají už dlouhých 29 kol…

Davide, první ligový gól, je to splnění dětského snu?

„Je to tak. V Dynamu jsem od deseti let, chodil jsem tu vyprovázet kluky z áčka. Je to skvělý pocit trefit se takhle doma, prostě nádhera. Byl to z naší strany skvělý týmový výkon, ale chybí nám trošku štěstíčka, aby se nám to povedlo dotáhnout do vítězného konce.“

Co se vám bezprostředně po gólu honilo hlavou?

„Obrovská euforie, byl jsem za to rád. Nezáleží na mých pocitech, nejvíc jde o tým. Mohli jsme se zvednout, po gólu to bylo znát i na stadionu, že nás diváci hnali za vítězstvím. Bohužel jsme to nedotáhli,“

Když unikal po levé straně Hodouš, tušil jste, že jeho přízemní centr půjde do vašeho prostoru?

„Celý týden jsme nacvičovali různé útočné kombinace. Věděli jsme, že chceme podporovat útok, proto jsem tam šel na jistotu. Jen jsem čekal, jestli mne najde, udělal to krásně.“

K vaší smůle jste trochu nešťastně zavinil i penaltu.

„Bohužel, penalta mi trochu kazí radost, jde to za mnou. Šel jsem do souboje a míč se mi nešťastně odrazil do ruky za zády. Jen jsem cítil kontakt.“

Když se šel sudí Černý na podnět VAR mrknout na video, tušil jste, že je zle?

„Tak už to bývá, že to skončí penaltou. Hned po souboji mi rozhodčí říkal, že to viděl, ale na penaltu se mu to zdálo málo. To mne drželo v naději, ale jakmile se běžel podívat na záznam, bylo to jasné.“

Přestože jste nevyhráli, užili jste si alespoň v kabině poločasové vedení?

„Samozřejmě, byli jsme nahecovaní. Byl to před nadstavbou poslední domácí zápas, chtěli jsme to pro diváky i pro vedení zvládnout, bohužel to nevyšlo. Věřím, že to co nejdříve prolomíme, budeme makat dál.“

Celou sezonu pendlujete oběma týmy Dynama, ale poslední dobou dostáváte větší minutáž. Cítíte podporu trenérů?

„Cítím to, že mi více důvěřují. Zkoušíme se s ostatními více sehrávat, jde to stále lépe, tak se to snad bude pořád zlepšovat.“

