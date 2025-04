Gólostroj Kliment: trefy číslo 16 a 17! Je tam, kde má být, ocenil kouč Slovácka

Když potvrdil VAR, že budou hosté po faulu Michala Trávníka na Matěje Mikulenku zahrávat pokutový kop, balon si vzal automaticky Jan Kliment. Rozběhl si, vypálil do horní části branky a Sigma dorovnala na konečných 2:2. „Kliment je pořád tam, kde má být. Má na to výborný čich,“ pronesl uznale domácí trenér Tomáš Palinek.

Slovácko navýšilo náskok na čtrnáctou Duklu, k dispozici má nyní šestibodový polštář. Základní část končí na Slavii, Radův soubor v Plzni. Hrozba baráže pořád existuje. „Přístup všech hráčů byl dobrý, v naší situaci bereme každý bod. Pro nás je to zisk,“ přiznal Palinek, jenž vrátil do branky mladíka Jiřího Borka, rutinér Milan Heča usedl po debaklu s Hradcem Králové (1:5) na lavičku s dalším třicátníkem Tomášem Fryštákem. „Milan pomáhal Borasovi, tak by to mělo být,“ ocenil nástupce Ondřeje Smetany.

Defenzivu měl zpevnit uzdravený stoper Filip Vaško, jenže právě na něm získal u brankové čáry balon Emmanuel Amasi a přes Gigliho Ndefeho ho posunul k Janu Klimentovi. A co provedl nejlepší ligový bomber? V pádu se levačkou opřel do střely, která krásně zapadla ke vzdálenější tyči. Skvělá ukázka střelecké pohotovosti, zkušenosti a techniky. Už předtím zatřásl Kliment břevnem, tentokrát po individuální akci Artura Dolžnikova. „Není to náhoda, je gólový. Umí zakončit pravou, levou, hlavou a zachovat chladnokrevnost jako před penaltou. Svou kvalitu a pohotovost zúročuje v zápase,“ uvedl Janotka. „Jsme nadšení, že prožívá takovou sezonu v týmu ze středu tabulky.“

Až po jeho prvním zásahu se Slovácko probralo. Gólovou akci rozjel na levém křídle Petr Reinberk, odcentroval přes Matěje Hadaše a jeho ideální pobídku uklidil na zadní tyči do sítě pravý bek Ndefe. Najednou byl Palinkův soubor v euforii, kterou málem využil Michal Trávník. Kapitán se opřel do rány zpoza vápna a Jan Koutný musel proti němu už podruhé vytáhnout ostrý zákrok. Hostům se ještě přitížilo poté, co se zranil lídr obrany Jakub Pokorný. „Špatně došlápl, má zraněný kotník,“ uvedl Janotka.

Další stoper Jan Král neubránil po hodině útočníka Jiřího Klímu, jenž bravurně usměrnil Trávníkův centr za Koutného záda. Sigmu vrátila do hry Klimentova „desítka“, kanonýr číslo jedna měl pak ještě jednu šanci. Vypálil však nad a nedočkal se ani druhé penalty, kterou chtěli hosté za Kukučkovu nešikovnou ruku ve vápně. Rozhodčí ji po konzultaci s VAR nenařídil. „Kluci si šli za vítězstvím, měli jsme víc šancí. Byl to oboustranně velice dobrý zápas. Jako na houpačce. To, že Slovácko půjde na krev, bylo jasné,“ shrnul Janotka, jenž v půli vyměnil pravého beka Matěje Hadaše. „Chtěli jsme tu pozici oživit,“ vysvětlil.

Sigma zůstává v otevřeném boji o elitní šestku, los jí přeje. V posledním kole před nadstavbou hostí odpadlíka z Českých Budějovic. Nejlepší karty ovšem v ruce nemá. Ve hře o jedno místo jsou ještě další tři celky – Liberec, Hradec Králové a Karviná.

Kliment: Čekal jsem na gólmana...

Když si započítá čtyři zásahy v tomto ročníku MOL Cupu, dojde Jan Kliement ke skvělému číslu 21! A to odehrál v lize kvůli zranění a trestu jen dvacet zápasů. Na Slovácku skóroval dvakrát, k tomu nastřelil břevno. Kdyby ho Olomouc neměla, v Uherském Hradišti téměř jistě prohraje.

Je pro vás bod v boji o šestku málo?

„Určitě. V průběhu týdne jsme si říkali, že tomu dáme maximum. Na druhou stranu jsme se neupínali na to, že je to nějaký zápas sezony. Je těžké vyhrát, když dostaneme dva góly. Šestka nám utíká, ale popravdě nevím, jak vypadá tabulka.“

Při prvním gólu jste pálil v pádu. Uklouzl jste anebo jste se do toho tak položil?

„Asi jsem neuklouzl…Šlo mi to na delší nohu, natáhl jsem se k tomu. Zaplaťpánbůh to tam spadlo.“

Jak jste uvažoval před exekucí pokutového kopu?

„Čekal jsem na gólmana, co bude dělat. Ten celou dobu stál. (úsměv) Trošku jsem to předpovídal, protože jsem dal předchozí dvě penalty doprostřed.“

Ke konci jste reklamoval ruku stopera Ondřeje Kukučky v šestnáctce. Bylo to na penaltu?

„Já jsem ji tam viděl. Za mě ji neměl u těla. Přišlo mi, že to zahrál zvnějšku. Ale musím se na to podívat. Bylo to těžké na posouzení. Na hřišti jsou emoce. Vidíte šanci vyhrát za stavu 2:2 zápas. Rozhodčí říkal, že to překontrolují. Pak řekli, že penalta není. Tím to pro mě haslo.“

Šel byste i na druhou „desítku“, že?

„Asi jo.“

Čekal jste v bráně Jiřího Borka místo Milana Heči?

„Nevím, jak to naši trenéři dělají, ale připravovali nás na to, že bude chytat Borek.“