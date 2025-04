Sestava posledního kola Fantasy: „gamechanger“ Zmrzlý, Martinec těsně za Dioufem

Je to za námi – body jsou dopočítané, postavení v celostátní soutěži a v miniligách je konečné. Sezona iSport Fantasy má za sebou poslední kolo. Než se rozehraje bonusová verze pro nadstavbu, pojďme se ohlédnout, jaká esa přinesla trenérům závěrečnou porci bodů. Svůj kultovní status posílil Jakub Martinec, zaskvěla se i útočná esa Jan Kuchta a Filip Vecheta. Rozdíl při poslední nadílce bodů ale dělal slávista Zmrzlý.

Brankář:

Matouš Trmal

Teplice

Body ve 29. kole: 7

Cena v iSport Fantasy: 5,7 milionu

Vlastní ho: 3,55 %

V konkurenci Zadražila, Hanuše, Lapeše a dalších populárních brankářů působil nenápadně, ale v rámci Fantasy má za sebou skvělou sezonu. Proti Hradci připsal nulu, několik zákroků a celkově zakončil ročník se ziskem 101 bodů (mezi gólmany 3. nejvyšším).

Obránci:

Ondřej Zmrzlý

Slavia Praha

Body ve 29. kole: 18

Cena v iSport Fantasy: 7,4 milionu

Vlastní ho: 1,35 %

Bořil, Holeš, Zima, Vlček… Ne, v lákavém domácím zápase proti Slovácku si pískal hlavně ten, kdo ukázal na Zmrzlého. Brilantní výkon, gól a asistence, 18 bodů. Ve Fantasy mohl být „gamechangerem“.

Jakub Elbel

Sigma Olomouc

Body ve 29. kole: 13

Cena v iSport Fantasy: 4,1 milionu

Vlastní ho: 3,04 %

Olomouc celou sezonu plnila roli dodavatele levných a bodových hráčů a poslední kolo to potvrdilo. Elbel, jedna z komet jarní části, vstřelil Dynamu gól a pomohl k čistému kontu.

Tomáš Holeš

Slavia Praha

Body ve 29. kole: 10

Cena v iSport Fantasy: 8 milionů

Vlastní ho: 8,28 %

I ten, kdo si vybral drahého stopera Slavie, si stěžovat nemohl. Kdyby část sezony nechyběl kvůli zraněním, byl by i přes absence gólů jedním z nejbodovějších hráčů, celkově má 124 bodů.

Jakub Martinec

Jablonec

Body ve 29. kole: 9

Cena v iSport Fantasy: 8,2 milionu

Vlastní ho: 12,29 %

Hned v premiérové sezoně vyrostla ve Fantasy kultovní postava, je třetím nejbodovějším hráčem po Šulcovi a Dioufovi. Martincův mix gólového potenciálu a počtu čistých kont se smíchal i v závěrečném kole, kdy vybojoval penaltu v Mladé Boleslavi.

Záložníci:

Santiago Eneme Bocari

Slovan Liberec

Body ve 29. kole: 11

Cena v iSport Fantasy: 4,9 milionu

Vlastní ho: 0,58 %

Galapředstavení cenově dostupného záložníka proti Karviné (1+1) bylo trochu překvapivé, ale Eneme se do herní pohody dostával dlouho. Třeba bude příští sezonu opakovat takové výkony častěji.

Lukáš Kalvach

Viktoria Plzeň

Body ve 29. kole: 11

Cena v iSport Fantasy: 7,7 milionu

Vlastní ho: 4,44 %

Za Šulcem a Dwehem se v pořadí nejbodovějších hráčů Plzně nakonec seřadil motor zálohy Viktorie. S Duklou zářil a k povedenému gólu přidal i asistenci. Celkem zapsal 110 bodů.

Alexandr Bužek

Karviná

Body ve 29. kole: 9

Cena v iSport Fantasy: 6,8 milionu

Vlastní ho: 0,14 %

Hodně skrytý Fantasy diamant pro poslední kolo. Bužek v Karviné nečekaně pookřál směrem do ofenzivy a v Liberci připravil oba góly kolegovi Filipu Vechetovi.

Jáchym Šíp

Sigma Olomouc

Body ve 29. kole: 8

Cena v iSport Fantasy: 6,2 milionu

Vlastní ho: 0,59 %

Další nečekané jméno. Kouč Janotka ale dal proti Dynamu šanci pár náhradníkům a Šíp z toho těžil. Ačkoliv není žádný kanonýr, gólem a čistým kontem připsal pěkných osm bodů.

Útočníci:

Jan Kuchta

Sparta Praha

Body ve 29. kole: 11

Cena v iSport Fantasy: 8 milionu

Vlastní ho: 15,1 %

Zima přivála do iSport Fantasy velkou posilu. Kuchta za těch pár kol, co odehrál, bohatě naděloval, nejinak tomu bylo i v Pardubicích. Dva uklizené míče do sítě potěšilo velkou část trenérů.

Filip Vecheta

Karviná

Body ve 29. kole: 10

Cena v iSport Fantasy: 7,3 milionu

Vlastní ho: 6,02 %

V posledním kole si urval cenu pro druhého nejlepšího Fantasy útočníka. Dvakrát skóroval na hřišti v Liberci a jeho nízká popularita u trenérů naznačuje, že je v českém prostředí stále dost podceňovaný.