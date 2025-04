Jindřich Trpišovský stále chce navzdory zranění olomouckého útočníka Jana Klimenta. Na dotaz iSportu odpověděl takto: „Já to tady chci potvrdit. O Honzu jsme měli a máme velký zájem. Upřímně nekoukám vůbec na věk v jeho případě. Má něco, co by nám hodně pomohlo. Příští rok nás čekají tři soutěže. Měl operaci, náš klub se na tom trošku podílel. Budeme mít o něj zájem dál. Je to výjimečný hráč. Je mi to moc líto, fazonu měl skvělou. K nám by se hodil, on o to projevil taky zájem. Pak je to o jednáních klubů. Jsem šťastný, že i pan Tvrdík je s ním v kontaktu. Není jednoduché to rozhodnout, ale podle mých informací bychom v tom chtěli pokračovat a dát mu šanci i po zranění.“