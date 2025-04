Houštecký o Kolářovi: I díky němu jsme ve Slavii. Kliment? Provodovi jsme taky pomohli

Vstoupit do diskuse (

Po roce a osmi měsících znovu okusil brankář Ondřej Kolář prvoligový fotbal. Odchytal poslední čtvrthodinu při slávistické mistrovské korunovaci v Olomouci. Bezmocní Hanáci jej za stavu 0:5 sice moc neprověřili a poslední chvilky dávno rozhodnutého zápasu by mohl dochytat i kustod, 30letý gólman přesto ukázal, že to v rukavicích (i noze) ještě má. Sebral jednu standardku a nezdráhal se promptních rozehrávek. Nejvíc ovšem zaujala jeho zřejmá nadváha. Překvapivé nasazení brankářské trojky vysvětlil na stanici Oneplay Sport v pořadu Tiki Taka Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký.

Za béčko ve druhé lize letos Kolář stihl sedm zápasů, jinak spíš dělá servis spoluhráčům na tréninku. A za patnáct prvoligových minut v aktuálním ročníku se mu v kronikách bude počítat titul, ve Slavii už jeho čtvrtý. Ne každý ovšem dárek zeťovi slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka nesl pozitivně. Šlo o zesměšnění soupeře? Tak jako před pěti lety, kdy se Kolář postavil proti Příbrami na penaltu, z níž skóroval?

Na Instagramu se proti němu například vymezil David Limberský. „Tohle je výsměch všem hráčům, co se kdy na titul nadřeli. Maximálně si Kolář může počítat maskottitul,“ vyťukal známý průšvihář na internet. I fanoušci na sítích se mnohdy nemohli shodnout na tom, zda šlo o zbytečnou šarádu či pěkné gesto pro gólmana, jenž Pražany v minulosti dovedl k předchozím titulům či velkým zápasům v pohárové Evropě.

Nezachutná Kolářovi přece jen znovu chytání, navzdory tomu, že se spekuluje o jeho rozlučce s profesionálním fotbalem? „Doopravdy kvalitu má, hraje skvěle nohama. Chytat umí. Ale všichni víme, čím si prošel. Byl kousek od toho, aby skončil na vozíku. Už jsme ho (s Trpišovským) dřív trénovali, potom si ho naše trenérská parta vzala do Slavie. A on nám svými výkony v Liberci v podstatě pomohl k tomu, abychom se do Slavie dostali. Pak jsme spolu vyhráli tři tituly,“ vysvětlil Houštecký sobotní postoj vůči Kolářovi.

Ze zranění hlavy po šíleném zákroku Kemara Roofea z Rangers, jenž nyní hraje druhou anglickou ligu za Derby County, má Kolář trvalé následky. Problémy se zrakem se před necelými dvěma lety projevily v předkole Evropské ligy proti Zorje Luhansk. Kolář chyboval a schytával to od vlastních fanoušků. To ještě nikdo nevěděl, s jakými zdravotními neduhy se stále potýká. Z trávníku postupně zmizel.

„Je nedílnou součástí týmu a kolektivu. Ještě mám husí kůži z Olomouce. Bylo nádherné, jak šel Ondra na hřiště a jak ho fanoušci vyvolávali, vytleskali… Celý stadion skandoval jeho jméno. To je ta chemie v kabině, to se nesmí podceňovat. Je důležité, aby fungovala. On je jedním z těch, kteří patří k nedílné součásti kabiny,“ pokračoval Houštecký.

Provod odolal Premier League

Trpišovského dvorní asistent se v Tiki Taka rovněž vyjádřil k plánovanému příchodu Jana Klimenta. Slavia o nejlepšího ligového střelce nadále stojí, přestože jej po operaci zlomené lýtkové kosti čeká dlouhá rekonvalescence. Houštecký připomněl Klimentovu podobnou „životní tragédii“ s tím, čím si prošel Lukáš Provod, který v té době přišel o nominaci na EURO.

„Byl v neskutečném laufu, měl možnost jít do Anglie, ale sám si tehdy v Olomouci nešťastně utrhl křížák v koleni. Jaroslav Tvrďas (Tvrdík) Provimu hned nabídl prodloužení smlouvy. To nám pomohlo i teď, když měl před rokem víc nabídek z top pěti ligy, ale získal dlouhodobou smlouvu a zůstal, díky tomu jsme jej udrželi. Vrátil nám to tím, že měl možnosti z ciziny, ale zůstal ve Slavii, za což jsme rádi,“ pochvaloval si Houštecký.