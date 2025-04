Vstoupit do diskuse (

„V Motole je jeden velký bojovník a já ho jedu podpořit,“ prozradil Pavel Šulc, když v Plzni nasedal do auta a zamířil do Prahy. V Motole nachystal překvapení velkému západočeskému fanouškovi, nemocnému Mírovi.

„Pavle, jsem rád, že jsi dorazil, Míra netuší, že přijedeš. Má od nás nějaké zprávy, že se něco bude dít, ale věřím, že tohle bude pecka,“ vítal odchovance Viktorie v Motole Petr Musil, zakladatel nadačního fondu P3tule. Jde o neziskovou organizaci, která podporuje onkologicky nemocné děti a mladistvé.

Šulc na nemocničním pokoji předal Mírovi podepsaný dres, míč a další klubové věci, mladého kluka v boji s nemocí osobně podpořil a dodal mu kuráž nečekanou návštěvou a povzbudivými slovy. Mírovi navíc slíbil, že až dá gól, předvede speciální oslavu.

To se povedlo hned v neděli proti Spartě. Šulc zvýšil na 2:0, když běžel směrem k tribunám, před obličejem ukázal rukama připravené gesto. Míra, který zápas sledoval na dálku u televize, musel mít velkou radost - tahle branka do sítě pražského rivala patřila jemu a všem, co bojují s nepříjemnými nemocemi.