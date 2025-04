Zabiják Vojta táhne Boleslav. Šanci jsem chytil za pačesy, libuje si. Sní o EURO

Tryskáč sezony a jedno z nejpříjemnějších překvapení tohoto ročníku Chance Ligy. Matyáš Vojta v mladoboleslavském dresu nasázel už deset branek a patří k nejlepším kanonýrům soutěže. Naposledy svým střeleckým instinktem potopil České Budějovice, které dvěma brankami definitivně odstřelil do druhé ligy. „Věřím, že mám gólové schopnosti a jsem rád, že to dokážu prodat,“ prohlásil sebevědomě po posledním kole. Dobrá forma v závěru sezony je pak naprosto klíčová pro vytouženou nominaci na letním EURO jednadvacítek.

Před touto sezonou měl na kontě pouhých jedenáct ligových minut a mezi českými fotbalovými fanoušky jméno Matyáš Vojta příliš známé nebylo. To se však nyní mění a mladý střelec se jednoznačně zapisuje mezi důležité postavy tuzemské kopané.

„Deset gólů je hodně a já doufám, že ještě nějaké přidá. Je to hezké překvapení a byl bych rád, aby mu gólová potence vydržela i do další sezony,“ vychvaloval vytáhlého útočníka přechodný kouč a sportovní ředitel Mladé Boleslavi Josef Jinoch.

Byl to právě Vojta, kdo dvěma góly rozhodl víkendový zápas v Českých Budějovicích a utnul extrémně nepříjemnou sérii osmi porážek v řadě. „Zaslouží si to za tu aktivitu a pracovitost jak v tréninku, tak v zápase,“ pokračoval v opěvování nejproduktivnějšího kanonýra týmu.

Zkušenost z Varnsdorfu

Velice důležitá byla pro Vojtův rozvoj zkušenost z Varnsdorfu, kde vloni na jaře poprvé pořádně ukázal velký střelecký potenciál. „Hodně mi to pomohlo s adaptací na dospělý fotbal,“ vzpomínal na zkušenosti ze druhé ligy.

Okamžitě po příchodu na sever Čech se tehdy dvacetiletý benjamínek zařadil do základní sestavy a patřil k nejlepším hráčům týmu. Ve třinácti zápasech nastřílel sedm gólů a přidal i čtyři asistence, čímž se výrazně podílel na záchraně klubu ve druhé lize.

Z náhradníka lídrem

Po návratu do domovského klubu plnil v úvodu aktuálního ročníku spíš roli střídajícího hráče, ale postupně se prodral přes konkurenty a pozici hrotového útočníka si jednoznačně přivlastnil. V lize už se v počtu gólu dostal na číslo deset, což je víc než další dva nejlepší střelci týmu (Lukáš Mašek a Tomáš Ladra) dohromady. „Na začátku sezony bych nečekal, že to bude probíhat takhle dobře. Dostal jsem pár šancí a chytil jsem je za pačesy,“ libuje si mladík.

Jeho schopnost najít si správné místo ve vápně a nekompromisně zakončit je vzhledem k věku pozoruhodná. Ve své první ligové sezoně se zatím dostal do šancí s celkovou hodnotou 6,8 očekávaných gólů. Díky přesné finální fázi ovšem dokázal dopravit míč do sítě hned v deseti případech a patří mezi absolutně nejlepší ligové zakončovatele.

Góly navíc nedává jen precizní pravačkou, ale perfektně umí využít i vysoké postavy a již třikrát se prosadil hlavou. Vyšší počet hlavičkových gólů přitom v lize žádný jiný hráč nemá. Pokud navíc škrtneme branky z penalt, které střelecké statistiky často zkreslují, jsou před ním mezi ligovými kanonýry pouze démon Jan Kliment a druhý mladík v horních patrech střelecké tabulky – Filip Vecheta.

Těžký boj o EURO

Právě s útočníkem z Karviné nyní podle všeho bojuje o místo v nominaci na letní mistrovství Evropy do 21 let. Realizační tým Jana Suchopárka bude pravděpodobně na Slovensko brát jen tři útočníky a jisté místo by měli mít kapitán výběru Václav Sejk a také Daniel Fila.

Dva z nejlepších ligových střelců – Vojta a Vecheta – tak společně podle všeho soutěží o poslední lístek na mládežnický turnaj. A co se týče gólů, mladoboleslavský talisman nyní za o rok starším konkurentem lehce zaostává. „Nebudu lhát, trošku na to pořád myslím. Čísla ale nelžou a aktuálně (na Vechetu) pořád ztrácím. Oba jsme jiné typy a dokážeme přinést týmu něco jiného. Já se budu snažit, abych si místo vybojoval a uvidíme, jak se rozhodnou trenéři,“ odpovídal na otázku boje o šampionát jednadvacítek.

I kdyby od trenérů nakonec pozvánku nedostal, tahle sezona Vojtovi jednoznačně otevřela dveře a v příštích letech kolem něj může být pořádně rušno. Navíc to pro něj nemusí být poslední šance, jak se na mládežnické EURO dostat. Hráči narození v roce 2004 totiž mohou startovat i na příštím mistrovství v roce 2027.

Nejlepší zakončovatelé Chance Ligy

Hráč Klub Góly Očekávané góly Rozdíl Jan Kliment Olomouc 18 9,53 8,47 Lukáš Haraslín Sparta 10 6,01 3,99 Amar Memič Plzeň/Karviná 9 5,79 3,21 Matyáš Vojta Mladá Boleslav 10 6,8 3,2 El H. M. Diouf Slavia 7 3,82 3,18 Filip Vecheta Karviná 13 10,03 2,97

Zdroj: Wyscout

Nejlepší střelci Chance Ligy (bez penalt)

Hráč Klub Góly bez penalt Jan Kliment Olomouc 13 Filip Vecheta Karviná 12 Ewerton Baník 10 Matyáš Vojta Mladá Boleslav 10 Lukáš Haraslín Sparta 10 Vasil Kušej Mladá Boleslav / Slavia 10

Nejlepší střelci Chance Ligy (na 90 minut hry)

Hráč Klub Góly na 90 minut Jan Kliment Sigma Olomouc 0,99 Raimonds Krollis Slovan Liberec 0,85 Rafiu Durosinmi Viktoria Plzeň 0,67 Mojmír Chytil Slavia Praha 0,66 Lukáš Haraslín Sparta Praha 0,66 Matyáš Vojta Mladá Boleslav 0,64

Zdroj: Wyscout

Pozn.: započteni jsou jen hráči, kteří odehráli minimálně 600 ligových minut

Nejlepší střelci hlavou Chance Ligy

Hráč Klub Góly hlavou Filip Čihák Hradec Králové 3 Jakub Elbel Olomouc 3 Sampson Dweh Plzeň 3 Matyáš Vojta Mladá Boleslav 3

Zdroj: Wyscout