I Hyský řekl Boleslavi NE. Kouč pokračuje v Karviné: Mám tu nedodělanou práci

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Hledání nového kouče pro Mladou Boleslav stále trvá. Ne, že by se Středočeši nesnažili. Další kandidát na přebudování týmu, který se během roku propadl z top šestky do skupiny o záchranu, ale nabídku odmítl. „Moje rozhodnutí bylo poměrně jasné,“ potvrdil pro web Karviné Martin Hyský, který po veleúspěšné sezoně hodlá ve Slezku pokračovat.

Seznam potenciálních trenérů pro Mladou Boleslav byl vcelku dlouhý, ale množství jmen už si David Trunda a spol. museli odškrtnout. Konkrétní nabídku dostali Martin Svědík (převzal Zbrojovku Brno), i Michal Bílek (stal se trenérem reprezentace do 21 let), kontaktován byl Pavel Hapal (prodloužil s Baníkem). Vysoko na listu je rovněž dosluhující kouč Vyškova Jan Kameník, kterého ale podle informací Sportu už oslovil Bílek ohledně role asistenta u „Lvíčat“.

Ani s dalším „ambiciózním“ jménem Středočeši nepochodili. Martin Hyský byl klubem osloven v minulém týdnu, nad otázkou přesunu ale příliš přemýšlet nemusel.

„Nabídky z Mladé Boleslavi si vážím, ale moje rozhodnutí bylo poměrně jasné. Máme tady s mužstvem nedodělanou práci, což je hlavní důvod, proč chci v Karviné zůstat. Věřím, že máme na to pokračovat v nastolené cestě a být v příští sezóně ještě lepší,“ potvrdil trenér pro web karvinského klubu.

Pod Hyským zažívá Karviná historickou sezonu

Se Slezany zažil (a stále zažívá) úžasnou sezonu, nejúspěšnější v prvoligové historii klubu. V tabulce Karviná poskočila oproti minulému ročníku o šestnáct bodů a šest příček, k výsledku zároveň došla pohledným a odvážným fotbalem. Hyský chytil „drajv“, práci si na východním cípu země užívá a už před dvěma týdny hlásil: „Věřím tomu, že když mužstvo udržíme trochu pohromadě, budeme opět držet krok s týmy kolem pátého a šestého místa.“

„Odvádí s celým realizačním týmem skvělou práci. Předváděná hra, respekt soupeřů i samotné výsledky jsou toho jasným důkazem. Jsem rád, že v téhle otázce máme jasno ještě před startem nadstavby,“ poznamenal sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk.

V odmítnutí Mladé Boleslavi ze strany množství trenérů se dá už najít spojovací prvek. Klub má nejistou budoucnost, během léta ho může opustit až deset hráčů. Kádr je oproti minulé sezoně slabší a užší, bude těžké definovat ambice pro příští sezonu. I proto se v zákulisí proslýchá, že by si Mladá Boleslav ráda upevnila vztah s jedním z klubů z top trojky, třeba skrze trenéra. V postavě Hyského by to byla Slavia.

Z propojení s pražským klubem bude ale i nadále benefitovat Karviná, která má momentálně v kádru momentálně hned šest hráčů, kteří jsou minulostí či budoucností se Slavií spojeni. To by mělo pokračovat i v příští sezoně, Hyský by si například rád v týmu ponechal Alexandra Bužka.