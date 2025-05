Fotbalově má za sebou z osobního i týmového hlediska nejlepší sezonu za posledních pět let. Mimo sport však prožívá nejtěžší období v životě. Michal Frydrych schytal nejdříve dvě tvrdé rány v rodině. A pak se to začalo sypat i v práci. Vyloučení, zranění nejlepšího střelce soutěže Jana Klimenta, jenž ho nešetřil vyjádřením o neodpuštění, a nakonec ještě trest, kvůli kterému může být tři měsíce bez soutěžního zápasu. „Dost ho to vzalo,“ netají kamarád z ostravské kabiny Daniel Holzer.

Slzy v očích, pohledy do nebe, parťáci naměkko Není složité rozluštit, že poslední měsíce by Michal Frydrych asi nejraději vymazal ze svého života. Nejdříve úmrtí blízkých, což emočně otřáslo celou kabinou, a teď hořký konec sezony kvůli trestu.

„Nenese to lehce,“ ví trenér Baníku Pavel Hapal, který se bez zkušeného obránce bude muset obejít do konce sezony. A pokud disciplinárka v polovině trestu nevyměkne, tak i na startu nového ročníku.

„Opět ostuda celého českého fotbalu!!! Nepochopitelné!“ napsal po verdiktu na instagram Milan Baroš, legenda FCB.

Je to paradox. Zatímco na hřišti Frydrych prožívá nejlepší období za posledních pět let (po odchodu ze Slavie se mu příliš nedařilo v Polsku a po návratu ani doma), mimo trávník stojí jeho rok 2025 za starou bačkoru. Konečně ho netrápí zdravotní problémy, konečně si po pokusech s Filipem Blažkem a spol. vydobyl důvěru realizačního týmu, konečně se Slezanům daří.

A do toho tahle ťafka, kterou na sociálních sítích ještě vyštengroval zraněný Jan Kliment slovy o nepochopení a neodpuštění. Frydrychův někdejší spoluhráč z Wisly Krakov omluvu nepřijal.

„Frýďase to vzalo dost, druhý den po zápase byl emočně dole. Ale od toho tam jsme my ostatní, abychom mu pomohli,“ popisuje spoluhráč Daniel Holzer, jenž zná obránce z celého kádru nejlépe. Působil s ním v Baníku už před lety ještě na starých Bazalech.

„Vím, že psal Klimičovi, ale bylo to takové, jaké to bylo… Chápu i Klimiče, protože pro něj to byla velká rána a emoce u něj pracovaly, ale Frýďa určitě neudělal nic, co by chtěl udělat. Byla to nešťastná náhoda, ze které byl špatný,“ dodává levý wingbek.

Frydrych je nekonfliktní typ, hodný člověk. Férový chlap, žádný podrazák. Na hřišti nesmlouvavý, v soukromí úplně jiný. Když jej deník Sport před dubnovým šlágrem se Spartou požádal o rozhovor, s poděkováním odmítl a pomalu se ještě redakci omlouval za to, že by se chtěl raději koncentrovat na utkání.

„Rád vám ho poskytnu příště, děkuji za pochopení a nezlobte se,“ vzkázal slušně. Není náhoda, že na něj doteď rádi vzpomínají i ve Slavii.

O to víc se jej celý ostravský klub zastával, byť na rozhodnutí o podání protestu proti výkonu rozhodčího Dalibora Černého a videoasistenta Tomáše Kocourka nepanovala v managementu úplná shoda. „Kluci za ním stojí,“ podotýká Hapal.

Otázkou je, jak moc za ním bude v dalších měsících stát i on. Pětatřicetiletý Frydrych si drží konstantnější výkonnost než třeba kolega Matěj Chaluš, nicméně věk nezastavíte. A vzhledem k tomu, že Baník shání stopera a ostřílený blonďák může opravdu absentovat až do poloviny srpna, nemusí být jeho comeback do základní sestavy automatický.

Rozehraný již bude Řek Giorgos Kornezos, dorazí další posila a ladit se bude nejsilnější možná verze mužstva pro evropská předkola. I tohle musí Frydrych dobře vědět. Trvalo mu, než si Hapala získal. A teď o to může přijít.

Z fantastického jara je noční můra.