Poslední krok ke stříbru, nebo zápletka s Baníkem? Plzeň řeší kam s Dwehem

V neděli večer mohou fotbalisté Plzně udělat signifikantní krok ke splnění úspěšné sezony. Pokud doma zdolají Baník a oplatí mu poslední porážku 0:1, oslaví před zaplněnou Doosan Arenou zisk stříbrné ligové pozice za Slavií a jistotu účasti v kvalifikaci o Ligu mistrů. Viktoria bodově nezvládla šlágr v Edenu (3:4), ani Baník není v ideálním rozpoložení. Co změní Miroslav Koubek? Může řešit například i to, zda ponechat uprostřed obrany naposledy chybujícího Sampsona Dweha.

Tři kola před koncem nadstavby jde o zásadní duel ve skupině o titul. Baník ztrácí na druhou Plzeň tři body, v případě výhry svého soka docvakne a boj o druhou příčku v Chance Lize se zamotá. Viktoria má ze tří konkurentů (včetně Sparty, kterou čeká v sobotu derby na Slavii) nejlepší pozici. Pokud naopak ona doma uspěje za tři body, potvrdí stříbro za Slavií a má do konce sezony splněno.

„Je to blízko a my to chceme. Poslední krok k tomu můžeme udělat doma, tudíž výhoda je na naší straně. Věřím, že jsme doma schopni Baník porazit a vrátit mu minulou porážku,“ zmínil pro klubový web Plzně záložník Amar Memič, který skóroval v obou úvodních duelech nadstavby.

Viktoria na úvod doma rozebrala Spartu (2:0), následně ale v Edenu ztratila luxusní náskok 3:1 a odjela s porážkou 3:4. Po ztrátách svých konkurentů ale má pořád situaci ohledně druhé příčky ve svých rukách.

Obrana Plzně je velkým otazníkem

Trenér Miroslav Koubek na Slavii postrádal gólmanskou jedničku Martina Jedličku, který kvůli zranění stehna odstoupil v poločase doma se Spartou. Je možné, že s Ostravou půjde do brány opět mladý Viktor Baier.

Klíčové bude složení defenzivy. Obranné trojce se v Edenu pod tlakem nedařilo, chyby dělal uprostřed i Sampson Dweh, jindy klíčová plzeňská opora. Do sestavy se pravděpodobně vrátí zkušený Václav Jemelka, vpravo zůstane Jan Paluska, jenž si výkony říká o stabilní místo v sestavě. Svetozar Markovič, obvyklý člen úspěšné defenzivní linie po většinu sezony, léčí zdravotní problémy a k dispozici pravděpodobně nebude.

Vyndání Dweha ze sestavy téměř jistě nehrozí, ale trenéři Plzně mohou řešit, zda není jeho lepším postem pravá strana. Vzhledem k Markovičově indispozici ale nejspíš na centrálním místě defenzivy v klíčovém zápase o stříbro zůstane. Variantou může být zkušený Lukáš Hejda, ten ale naposledy nastoupil na konci února v pohárovém duelu MOL Cupu se Zlínem.

„Určitě je to pro nás zápas jara, výhra nás posouvá na druhé místo, které už by nám nikdo nemohl sebrat. Proto plán hovoří jasně - zvítězit nad Baníkem,“ vyhlásil jasně pro klubový kanál asistent trenéra Jan Trousil. „Víme, co tady na nás Baník hrál, nechal nás kombinovat a vyrážel do rychlých protiútoků. Tohle soupeři nemůžeme dovolit. Kluci jsou koncentrovaní, celý týden směřuje k nedělnímu vrcholu.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Rozbitý Baník pojede na západ Čech bez čtyř důležitých členů sestavy – scházejí Frydrych, Kohút (trest), Chaluš (8 ŽK) a Rigo (zranění). Navíc se mu v závěru sezony ne zcela daří, mužstvo poznamenal neúspěch v divokém semifinále MOL Cupu s Olomoucí (2:3), po němž vypadl Frydrych, později potrestaný na 10 zápasů.

Ve dvou kolech nadstavby následně Baník prohrál s Jabloncem a remizoval s Olomoucí, ztratil zápasy, kde počítal se stoprocentním bodovým ziskem. „Půjde o velice těžké utkání, ale v Plzni už jsme nedávno dokázali vyhrát a jsem přesvědčen, že to je v silách našeho týmu zopakovat,“ zdůraznil pro web ostravského celku trenér Pavel Hapal.

„Trošku nám v posledních zápasech vázla finální fáze a tolik jsme se neprosazovali, ale věřím, že to byla jen krátkodobá záležitost. Nedíváme se vpravo ani vlevo, jsou před námi poslední tři zápasy a chceme v nich získat co největší počet bodů, pak uvidíme, na co to bude stačit. “