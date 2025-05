Rána pro Olomouc před finále se Spartou? Janotka: Máme jasný plán. Debakl posloužil

Vstoupit do diskuse (

Před vrcholem fotbalové sezony vypadá debakl 0:4 na první pohled děsivě, ale Olomouc si z něj příliš těžkou hlavu dělat nemusí. Vysoká porážka na půdě Jablonce přišla i vinou velké rotace v sestavě právě kvůli přípravě na středeční finále MOL Cupu proti Spartě. „V rámci plánu nám zápas posloužil. Hráči zůstali v zápasovém režimu, někoho jsme pošetřili a příležitost dostali další. Účel to tedy splnilo, i když jsme se chtěli prezentovat jinak,“ reagoval na drtivou porážku kouč Sigmy Tomáš Janotka.

Už při pohledu na sestavu bylo jasné, že priorita Hanáků je jinde. Vedle zraněného Jana Klimenta a vykartovaných Filipa Zorvana a Jiřího Spáčila sáhl trenér do základní jedenáctky ještě několikrát.

V bráně dostal po dlouhé době příležitost Tadeáš Stoppen a na lavičce zůstali další opory jako Jiří Sláma nebo Jan Navrátil. Dá se tedy očekávat, že za pár dní nastoupí k naprosto klíčovému utkání sezony Olomouce úplně jiné mužstvo.

„Měli jsme v plánu sestavu protočit směrem ke středečnímu finále poháru, ale představa o výkonu byla jiná. Nečekali jsme, že dostaneme tolik branek. Měli jsme být odvážnější, strašně lacino jsme ztráceli míče a celý zápas jsme tahali za kratší konec,“ překvapil Janotku špatný výkon.

Olomoucký kouč tak musel uznat, že si tři body připsal jasně lepší tým. „Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, byli kombinačně silní, byli aktivnější a dostali nás pod tlak,“ nehledal výmluvy 43letý trenér.

Jiní hráči hlavu trenérům nezamotali

Janotku nepotěšil především fakt, že hráči, kteří se do ligových zápasů dostávají jen výjimečně, svou šanci vůbec nevyužili. „Příležitost dostali i jiní hráči, od kterých jsem čekal, že se porvou o místo v sestavě a třeba nám ještě zamotají hlavu před pohárem, což se ale nestalo,“ kritizoval šedovlasý stratég výkon mužstva.

Podobná slova pak zvolil i jeden z nejzkušenějších hráčů olomouckého souboru Lukáš Vraštil: „Byli jsme všude druzí, Jablonec byl hladovější a my jsme ztráceli hodně míčů, takže to pro nás bylo těžké,“ uvědomuje si stoper, který utkání dohrával s kapitánskou páskou.

Směrem k finálovému klání proti Spartě však zůstává pozitivní. „Nejsme spokojení, ale teď to musíme rychle hodit za hlavu a soustředit se na středeční utkání, což je pro nás zápas sezony, velký cíl a velký sen,“ burcuje tým.

Rovněž kouč Janotka věří, že před vrcholem sezony vysoká prohra jeho svěřence nijak neovlivní. „Máme jasný plán a to finále bude úplně jiné. Jsme na to připravení, odehrajeme úplně jiný zápas než proti Jablonci. Jsem přesvědčený o tom, že to bude jako nebe a dudy,“ nechce připustit obavy o špatném nastavení před soubojem o důležitou trofej.

Pokud Olomouc v domácím prostředí proti obhájci MOL Cupu uspěje, rozesmutní vedle Pražanů také právě Jablonec, který si na pátém místě dělá zálusk na evropské poháry. Lístek do Konferenční ligy jim však před koncem sezony může skrz pohár vyfouknout dobře hrající Sigma.