Kováč vyhlíží další sezonu: Budeme silnější, hráči tu zůstanou. Kolik chce posil?

Premiérová sezona Radoslava Kováče u fotbalistů Liberce nevyšla dle deklarovaných ambiciózních cílů. Pouhá výhra 1:0 nad Bohemians znamená, že hráči se mohou rozjet na dovolené o dva týdny dříve. „Prohráli jsme si to zápasem v Praze. Sezona bohužel skončila, to jsme samozřejmě nechtěli. Ale nabrali jsme hodně zkušeností a věřím, že příští sezonu to zúročíme,“ řekl na úvod tiskové konference.

Jste v tom výhledu optimistický?

„Ano, věřím, že budeme daleko lepší. Jako trenér jsem poprvé v týmu, kde vím, že hráči zůstanou. Vždy mi odešlo třeba dvanáct hráčů a tvořili jsme to znovu. Tady to vesměs zůstane, a když to dobře doplníme, budeme hodně silní.“

A co naopak posílení? Je ve vašem plánu například Ľubomír Tupta, kterému končí hostování v Polsku?

„Nějaká obměna přijde, to je stoprocentní. U Tupty nevím, je to s opcí. Těžko říct, kdo odejde či neodejde, vedení se mnou intenzivně pracuje na tom, abychom vhodně tým doplnili. Musí se také především uzdravit Tomáš Koubek a Jan Knapík, to doplnění pak nebude tak velké. Tři až čtyři hráči, maximálně. Zase určitě půjdeme směrem nějakých mladých projektových hráčů, ale budeme apelovat i na to, aby přišli hráči, co nám mohou pomoct hned.“

Jan Knapík byl při děkovačce s fanoušky o berlích. Musel podstoupit další operaci?

„Lehký zákrok. Je to pozitivní a věřím, že bude připravený na začátek přípravy.“ (zaťuká si na zuby)

Na jaké hráče si Slovan může na přestupovém poli sáhnout? Koukáte třeba do druhé půlky ligy, nebo spíš do zahraničí?

„Všude, kde nám typologie může pomoct. Skautský oddíl pracuje hodně s daty a rychlostí. Takže koukáme, kdo je dostupný a kdo by nám mohl být přínosem.“

Zkušenosti jsem nabral, dělal jsem chyby

Když zmiňujete, že vám neodejdou hráči, mluvíte i o Lukáši Masopustovi a Christianu Frýdkovi? Jednomu končí hostování, druhému smlouva…

„U Frýdka si nejsem jistý, budeme to řešit teď po sezoně. Lukáš má smlouvu ve Slavii, ten se vrací. Zájem o něj je od nás obrovský, ale není to v našich rukou.“

A co další – Ivan Krajčírik a Denis Višinský?

„O Víšu zájem je, to vám řeknu upřímně. Víme to, čteme to. Ale já jsem se ho ani jednou nezeptal, jestli má někde podepsáno. Koukal jsem, jak důležitý je pro tým. V posledních zápasech už to šlo dolu, ale měl vynikající průlomovou sezonu. Krajča má hostování s opcí, to budeme řešit v nejbližších dnech.“

Jak svou premiérovou sezonu jinak hodnotíte?

„Byla neskutečně náročná. Nechtěl jsem se v průběhu na nic vymlouvat, ale přišlo šestnáct nových hráčů a vesměs jsou to projekty do budoucna. Emene, Kayondo, kteří létali do Afriky… Bylo to složité. Hodně jsme pořád dokola pracovali na systémových věcech a na jaře jsem už trochu viděl, že jsme tam, kde chceme být. Hodně pomohli kluci, co přišli v zimě. Nakopli jsme to, ale poslední krok jsme nezvládli.“

Jak jste během ročníku vyzrál vy sám? Cítíte se před druhou sezonou obouchanější a připravenější zvládnutí tlaku, který na Liberec bude?

„Určitě. Vždy jsem trénoval zachraňující se mančafty, ale tady už je potřeba uspět. Zkušenosti jsem nabral, dělal jsem chyby, každý dělal chyby. Začali jsme výborně a po Jablonci jsme celou strategii a systém museli přemotat, abychom sbírali body krůček po krůčku. Ponaučili jsme se, včetně mě. Náročnost tu bude velká, tlak bude příští sezonu ještě větší. Budeme chtít být od prvního kola silnější.“

Cílem zůstává TOP šestka?

„Stoprocentně. Už víme, o co jde. Spousta lidí na nás měla hlad, byli jsme ambiciózní, což bylo správně. Ale museli jsme si to všechno prožít. Do budoucna se tu staví něco, co může být dost zajímavé.“