Baník - Sparta 3:2. Smršť v první půli! Hosté už jen snížili a klesli na páté místo

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 110 )

Vstoupit do diskuse ( 110 )

Baník ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul porazil Spartu 3:2. Domácím skvěle vyšel vstup do zápasu, už v sedmé minutě vedli 2:0, trefili se Matěj Šín a David Lischka. Třetí gól ještě do přestávky přidal Michal Kohút. Pražané se ve druhé půli zlepšili, Jan Kuchta a Lukáš Sadílek ale už stihli jen snížit. Baník dál bojuje s Plzní o druhé místo, Sparta po výhře Jablonce nad Slavií (3:2) klesla až na páté místo a hrozí jí, že vůbec nepostoupí do evropských pohárů.