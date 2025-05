Horejš běsnil, chtěl červenou pro Vondru: Bez komentáře. Darida? Možná v pondělí

Hodně jste vyváděl, co se vám nezdálo?

„Nebudu to komentovat. Podívejte se na video a pochopíte…“

Jste zklamaný i z výsledku? Na domácím hřišti budete stahovat ztrátu jednoho gólu.

„Nesehráli jsme špatné utkání, ale produktivita byla špatná. Paradoxně jsme odehráli lepší první poločas, ve kterém Bohemka kromě gólu neměla nic. A my jsme volili v ofenzivě špatná řešení. Měli jsme z tlaku vytěžit víc.“

Budete inkasovaný gól vyčítat Adamu Zadražilovi? Jan Matoušek střílel z velké dálky.

„Určitě mu nebudu nic vyčítat. Zaprvé jsem situaci neviděl, ale zadruhé – je to kluk, který chytá celou sezonu skvěle. Spíš mě mrzí jiná věc.“

Co konkrétně?

„Na tuhle situaci jsme se připravovali. Věděli jsme, že Bohemka hraje v postupném útoku na Júsufa, věděli jsme, jak máme stát, ale nezachytili jsme druhý balon.“

Ve druhém poločase jste se tlačili do vápna. Co chybělo ke srovnání?

„Bylo to víc soubojové, ale měli jsme víc možností. Bohužel jsme prostě nebyli efektivní jako v minulém utkání v Karviné (4:0). Chybělo nám lepší řešení, hodně situací jsme dohrávali. Musíme dávat góly, tohle nás trápí celou sezonu. Stojí nás to výsledky a lepší pozice. Musíme se z toho ponaučit.“

Dokážete hráče správně namotivovat i v situaci, kdy hrajete ve skupině o umístění?

„Zakládáme si na vítězné mentalitě. Jestli hrajete za Hradec, musíte jít do každého zápasu, že vyhrajete. V tom je ta motivace a podle toho vybíráme hráče. Chceme vyhrát každý zápas, stejně tak prostřední skupinu.“

Vladimír Darida se před pár dny rozloučil s angažmá v Řecku a deník Sport už dřív informoval o tom, že zamíří do Hradce Králové. Jaký je váš komentář?„Musíte počkat do pondělí (usmál se)." Petr Šatalík, tiskový mluvčí klubu, do toho vstoupil: „Možná ještě déle.“