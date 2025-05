Spáčil se loučil vítězně: A teď velké věci. Další obránce Hradce míří do Brna

Poslední zápas, výhra, ovace více než šesti tisíc fans. A teď velké věci. Hradecký obránce Karel Spáčil pomohl mužstvu k vítězství nad Bohemians 2:0, což znamená konečnou sedmou příčku v Chance Lize. Teď už se chystá na EURO do jedenadvaceti let, kde by měl pevně držet místo v základní sestavě, a poté na přesun do Plzně, která za něj zaplatila téměř 40 milionů korun.

Ví se to dlouho, vlastně už od zimy. Rozlet talentu Karla Spáčila nemohl uniknout mocným. To víte, leváka do stoperské trojice či na wingbeka, aby člověk pohledal.

Lehce ho oťukávala Sparta, poptávala se Slavia, ale volba borce, jenž kope ligu jen rok a půl, padla na Plzeň. Ta jej totiž naháněla už od minulého léta a on v ní vidí větší možnosti prosadit se.

Pomoci mu mohou i poslední týdny v Hradci Králové. Kdekdo mohl čekat, že vypadne ze základní sestavy, trenér David Horejš bude hledat možnosti do další sezony. Ale nestalo se, Spáčil odehrál prakticky vše – a to velmi dobře.

„Hráli jsme ho z toho důvodu, že tady ten kluk něco odvedl. Dostali jsme za něj obrovské peníze, čeká ho EURO. Je potřeba, aby byl rozehraný, aby měl zátěž,“ vysvětloval krok trenér David Horejš. „Vůbec jsme neuvažovali o tom, že by to bylo jinak,“ doplnil a za další příklad uvedl Jakuba Klímu, jenž z Hradce rovněž odchází – míří do Brna. Pravý wingbek nebyl proti Bohemians v základu, ale na hřiště se dostal.

To Spáčil na něm strávil plnou porci minut. „Opravdu jsem vděčný, byl jsem ale pořád hlavou v Hradci. Nemyslel jsem vůbec na Plzeň, že bych se třeba mohl zranit. Chtěl jsem se hlavně odvděčit,“ vykládal Spáčil.

To se mu podařilo. Dokonce i David Bartek, asistent trenéra hostů Jaroslava Veselého, jenž trávil utkání tradičně s počítačem a sluchátky na novinářské tribuně ve spojení s lavičkou, po poločase říkal, že se Hradec dostává dopředu především díky souhře z levé strany. Tam se pohybovali právě Spáčil, krajní hráč Daniel Horák a střeďák Samuel Dancák.

„Plán nám vycházel, měli jsme víc ze hry, dařilo se nám dostávat do šancí,“ hodnotil Spáčil. Po půli jsme chtěli ještě víc přidat, cítili jsme, že máme navrch,“ pokračoval.

Votroci byli opravdu jasně lepší, v první půli se trefil Štěpán Harazim, ve druhé po standardce Horák. Bohemka ani jednou nevystřelila na bránu. Pak už začalo loučení. Spáčil obíhal stadion, fanoušci mu aplaudovali.

„Loučení bylo strašně emotivní. Za rok a půl jsem se tady toho spoustu naučil. Hradec mi dal možnost se v lize ukázat. Dali šanci klukovi, který měl deset zápasů ve druhé lize a velký fotbal pro něj byl šok,“ vyprávěl Spáčil.

Nyní se posouvá výš, do Plzně se zatím vrací také spoluhráč Tom Slončík. Naopak Hradec už oznámil příchod Vladimíry Daridy a v dalších dnech se čeká posila do zadních řad.

Pohled Jiřího Fejgla: Bez náboje

Ano, přišla krásná návštěva, na stadion v Malšovicích dorazilo více než šest tisíc diváků. Hradečtí navíc podali slušný výkon, proto se nakonec najdou na sedmém místě ligové tabulky. Pro ještě nedávno vysmívaný JOJO tým jde o zajímavý počin. Došel však k němu po zápase, který jasně ukázal nadbytečnost střední skupiny vzniklé po základní části. Hraje se sice o tři miliony korun, to je však v rozpočtech klubů nicotná suma, vždyť Hradec vyhlásil, že má na sezonu budget vyšší než 170 milionů. Bohemians jsou níž, přesto dokážou zaplatit interesantní jména jako Júsuf Hilál či Václav Drchal. Poslední duel sezony prostě demonstroval fakt, že když „o nic“ nejde, náboj mizí. Střet v Hradci plynul, plynul, hosté ani jednou nevystřelili na bránu… Konec všechny vysvobodil.