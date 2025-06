Rada města Ostravy dnes rozhodla o zúžení soutěžních návrhů na podobu Nových Bazalů na poslední čtyři architektonická studia. Z nich vzejde vítěz. Původně se přihlásilo třicet ateliérů, k prvním návrhům bylo porotou vyzváno deset - a teď se jde do finále.

„Vybrali jsme čtyři návrhy, které podle našeho přesvědčení nejvíce odpovídají našim představám a očekáváním, jak by měly Nové Bazaly vypadat. Kvůli nutnosti dodržet co největší transparentnost byla celá soutěž pochopitelně vyhlášena jako anonymní. Proto zatím nemůžeme o žádném z návrhů vůbec nic zveřejňovat. Jakmile to však podmínky dovolí, seznámíme nejen s vítězným návrhem, ale rovněž i s ostatními návrhy také širokou veřejnost,“ uvedl ostravský primátor Jan Dohnal.

Nové Bazaly, ke kterému se upíná celá komunita FC Baník Ostrava, budou mít kapacitu kolem dvaceti tisíc diváků, vyjít by měly na cca dvě a půl miliardy korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2029.