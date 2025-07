Zajímavý krok učinila pražská Slavia. Úřadující český mistr rozšiřuje své mezinárodní aktivity a oficiálně uzavřel partnerství s klubem z Pobřeží slonoviny, který nově ponese jméno Slavia d’Abidjan. Za africkým projektem stojí bývalý slávistický obránce Simon Deli, který je zároveň spolumajitelem klubu. „Byl jsem hlavním strůjcem tohohle nápadu. Kontaktoval jsem Martina Říhu, CEO Slavie. Pro mě je důležité přinést Slavii Praha i do Pobřeží slonoviny. Udělal jsem to jako hráč, teď to dělám i mezi kluby,“ popisuje vznik projektu hráč, který aktuálně působí v řeckém Asteras Tripolis.