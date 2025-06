Křivda ze Sparty: Chuligánství v Česku není. Zákaz jednotlivcům kazí legislativa

Co si odnášíte ze setkání vybraných fotbalových představitelů a zástupců z řad politiků či bezpečnostních složek?

„Vnímám, že všichni máme zájem na stejné věci, kterou je, abychom si ve fotbalovém prostředí dokázali poradit s promile problémových osob, jenž komplikují a znepříjemňují zážitek ostatním. Musíme si uvědomit, že dnes je fotbal velmi populárním sportem, ten prvoligový se vyvíjí, zvyšuje se průměrná návštěvnost. Na utkání chodí mnohem více žen a dětí než tomu bylo v minulosti. Občas přesto máme problémy, které se snažíme řešit. Ať už se jedná o potíže s bezpečností na stadionech, nebo různými extrémistickými projevy. Tyto obtíže vnímá i Ministerstvo vnitra spolu s policií. Dokonce zaznělo, že cítí určitý legislativní dluh vůči fotbalovým klubům tak, aby mohly efektivně postihovat právě to promile fotbalových fanoušků.“

Jak to vypadá s vyšetřováním události před zápasem Sparty v Olomouci na náměstí poblíž kašny, u níž se vyfotilo několik patrně primitivních mužů v bílých kápích, což mohlo vyvolat rasistický či extrémistický podtext?

„Zažádali jsme oficiální cestou Policii ČR o sdílení údajů těchto osob. V tuto chvíli čekáme na vyřízení této žádosti. Z logiky věci coby klub nemáme přístup k záznamům města Olomouc z veřejného kamerového systému či jiné nástroje. Jsme běžná akciová společnost, což znamená, že postupujeme podle platné legislativy. Uvidíme, zda potřebné informace od státní správy a případně PČR obdržíme.“

Rovněž se stává, že některý z klubů udělí zákaz vstupu konkrétnímu divákovi na stadion. Na venkovní duely svého týmu se takový fanoušek stejně dostane. Sami máte podobný případ na stole poté, co přišel od plzeňského soudu rozsudek o zákazu vstupu konkrétního jednotlivce na všechny zápasy Sparty, čemuž však nelze plně zabránit…

„Jako kluby máme svázané ruce, nemáme jak zákaz reálně vymáhat, tudíž v tomto potřebujeme úpravu legislativy a spolupráci Ministerstva vnitra, spravedlnosti a Poslanecké sněmovny.“

Věčné téma: pyrotechnika na stadionech. Policie je zásadně proti, podobným směrem se ubírá UEFA a FIFA. Všechny kluby za sebe neříkají stoprocentní ne, co vy?

„Nebavme se o tom, jestli osobně souhlasím, nebo nesouhlasím s pyrotechnikou. Dívejme se na to z pohledu zákonů České republiky. V dnešní podobě je používání pyrotechniky na stadionech zakázáno. Jako pořadatel zápasů a organizátor akce musíme postupovat podle platných zákonů České republiky.“

Když občas dojde na českých stadionech k výtržnostem, říká se, že tohle by se v Anglii či Německu nestalo. Ovšem, stává se. V počtu případů tak Česko nijak zvlášť nevybočuje, souhlasíte?

„Upřímně si pojďme říct, že chuligánství v České republice v porovnání s jinými zeměmi vlastně není. Podívejte se do Velké Británie, kde kvůli výtržníkům museli měnit kompletně zákony, nebo do Francie na „oslavy“ po vítězství PSG v Lize mistrů. V Čechách máme skvělou fanouškovskou atmosféru, výbornou komunitu a problémů máme naprosté minimum. Je to o tom, že se bavíme o jednotlivcích, o naprosto minoritní části divácké báze z milionů lidí, kteří reálně u nás chodí na fotbalová utkání. Pouze malé množství z nich dělá problémy a na ně se pojďme společně se zákonodárci zaměřit a pojďme vytlačovat tuhle malou skupinku ze stadionů. Potom si budeme moct říct, že máme z velké části hotovo a nebudeme potřebovat nějaký fotbalový zákon. Bylo by to jako, když jdete za kulturou, protože dnes už je fotbal v podstatě kulturním zážitkem.“

Myslíte si, že lepší stadiony formují chování diváků pozitivním směrem? Že v hezčím prostředí si fanoušek nedovolí ničit vybavení?

„Infrastruktura hraje svou roli, přispívá k celkovému zabezpečení organizace utkání. Když budete mít krásný, moderní stadion s veškerou vybaveností a zázemím, přijdou vám na něj spíš rodiny s dětmi, bude to pro ně atraktivnější. Jsem rád, že se v poslední době otevřely moderní stadiony například v Pardubicích a Hradci Králové. Důležité jsou také plány na výstavbu nových arén, ať už jde o nás, protože chceme postavit stadion s kapacitou okolo 35 tisíc diváků, nebo ostatní jako Slavia, která chce zvětšit kapacitu. Stejně tak v Ostravě a Brně by měly vzniknout nové stadiony. To jsou skvělé zprávy.“

Máte zpětnou vazbu o tom, jak se fanoušci Sparty cítí při výjezdech u soupeřů?

„Významně se v tomto ohledu zlepšila spolupráce s ostatními kluby. Ve fotbale se pohybuji skoro dvacet let a jednu dobu jsem byl SLO (Supporter Liaison Officer), což je mediátor mezi fanoušky, policií a pořadatelským klubem. Dříve nebylo možné povolit jakoukoli choreografii při venkovních utkáních. Nyní tam vidíte krásná chorea s aktivitami pomáhajícími k celkové pozitivní atmosféře.“