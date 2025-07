Teplice po trapasu s nováčkem v chaosu. Frťala: To jsem nezažil. Kričfaluši na odchodu?

Vstoupit do diskuse (

Zlín přijel do Teplic s nováčkovským respektem, ten ale zmizel po přestávce. Domácí, zdá se, v koncentraci zlomil pohled na zraněného Daniela Danihela. Po loktu do hlavy od důrazného Jakuba Černína byl dlouhé chvíle ošetřován na trávníku, než na nosítkách opustil scénu. Přerušená hra nakopla hosty, kteří vzápětí srovnali z kopačky ligového debutanta Michala Cupáka. „Nechci přivolávat to nejčernější. Danihel má smůlu, že třikrát nastoupil v základu a potřetí nedohrál. Podle informací, jaké se ke mně dostaly, hrozí problém s obratlem. Doufám, že tahle zpráva bude vyvrácena,“ věřil Frťala.

Černín soupeře knokautoval, přesto se žluté kartě ještě divil. Mělo podle kouče domácích přijít vyloučení? „Rozhodčí to viděl, VAR údajné také zkoumal. Nechci hráči sahat do svědomí, budeme doufat, že Danihel nebude mít vážné následky,“ pokračoval teplický stratég řešící patálie se složením zadní linie hned od startu sezony.

„Mrzí mě, že se nám rozpadla obrana. Halinský dva měsíce neodehrál žádné utkání a naskočil v reakci na to, že Kričfaluši nemohl nastoupit v základní sestavě,“ vysvětlil Frťala. O českého mládežnického reprezentanta se údajně zajímá italská Monza a jeho dny Na Stínadlech jsou nejspíš sečteny. Případný transfer do Serie B by ale s klubem, který do nedávna vlastnila rodina Silvia Berlusconiho, řešila Slavia, která má s Teplicemi na Kričfalušiho dohodnutý zpětný odkup.

Kričfaluši? No comment

Frťala další podrobnosti nenaznačil. „To je otázka na sportovní vedení. Je zdravotně v pořádku, jen byla dohoda, že nebude hrát.“

Bez defenzivního univerzála a jednoho z nejvýraznějších evropských talentů Kričfalušiho, přišel na hřišti kolaps, který se zdvojnásobil po odstoupení Danihela. A střídající Stanley Kanu, zlínská posila z druhé portugalské ligy, začal úřadovat. „Dávali jsme mu tolik prostoru, že to byla naprostá dezorganizace. Tohle jsem nezažil za celou dobu, co trénuju. Nebyl tam pohyb, odvaha, kvalita, nebylo tam nic. Vře to ve mně. Přes alibismus, opatrnost a strach cesta určitě nevede,“ soptil konsternovaný Frťala.

„Najednou přišel chaos, báli jsme se hrát. Zlín vyřešil tři jednoduché situace do stoprocentních šancí a gólů. Za stavu 1:0 to musíme dohrát, což dobré týmy umí a nás zkušených na hřišti bylo dost. V šatně byl řev, museli jsme si to vyříkat,“ přisadil si útočník Matěj Pulkrab.

Sám při svém prvním ostrém startu v novém působišti skóroval, na body to však nestačilo. „Porážka je kaňka, ale cítím se tu skvěle. Jsem samozřejmě jiný typ útočníka než, jací tu byli. Vazby se budují, nejde to hned, když jsou krajní hráči zvyklí hrát s někým jiným,“ zamýšlel se forvard.

Pulkrab přesto potvrdil skvělou bilanci proti Zlínu, v kariéře mu dal už sedm gólů, nejvíc ze všech soupeřů. „Taky mi Standa Dostál hned po zápase říkal: ´Pulky, ty mi dáš gól všude, kde jsi.´A to mi toho ještě hodně vychytal,“ uzavřel odchovanec Sparty.