Liga očima fanoušků: Hodně překvapení, tým v řiti i frustrace v ochozech
Překvapení v zápasech Sparty, obtížný program Slavie, okopávaná v Liberci i frustrovaní příznivci Baníku. A Bohemians z Pardubic vydolovali bod, který získal na hodnotě. Jak fanoušci vybraných klubů v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport hodnotí uplynulé kolo Chance Ligy?
Sparta Praha
Vydra politý živou vodou, kapitánovi pomůže šulák
Hodně překvapení v jednom týdnu. Tím prvním byl bezesporu náš mdlý výkon v Rize. Třicet minut v našem podání bylo špatnou reklamou na fotbal. Proto překvapila vyjádření trenéra ve smyslu, že účelu bylo dosaženo. Jako by zapomněl, že se hraje také pro diváky.
Obraťme list. Renomé si u mě vylepšil nejen výsledkem se Zlínem, ale dobrou základní jedenáctkou. Vydra na stoperu jako politý živou vodou, Mannsverk vydržel celý zápas, Kairinen skoro bez chyby. Něco dodávat k Rrahmanimu by bylo za výkon v den jeho narozenin nošením dříví do lesa. Škoda, že dort nepocukroval hattrickem.
Ještě před nedělním zápasem jsem si říkal, že Birma nám trochu usychá a že našeho kapitána jako by páska svazovala. Přál bych mu, aby mu tam spadl alespoň jeden šulák, česky šourák, potom určitě ožije. Nepodléhám euforii proto, že bych se bál trochy kritiky, nebo předžalobní výzvy, že jenom nechválím. To přenechám jinému pražskému klubu, který v tom již má praxi. Hodláme totiž vítězit jenom a pouze na hřišti.
Miloš Kolář, 74 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Program bude obtížnější, z LM beru sedm bodů
Léto je pryč, po repre pauze přijde klíčová fáze podzimu, kdy budou ligové zápasy včetně těch klíčových proti dalším pohárovým účastníkům proloženy Ligou mistrů. Prázdniny nepřinesly klubu příliš klidu. Dvě bodové ztráty, z nichž ta z prvního kola byla naprosto zbytečná, odsoudily Slavii k průběžné druhé příčce. Herní projev byl velkou část léta hodně kostrbatý a začal se zlepšovat až v posledních dvou kolech. Když se na poslední chvíli dělají dvě velké posily, vždy to vypovídá něco o tom, že původní plán nevyšel podle představ. Přesto není současná pozice Slavie špatná, až na jednoho rivala všichni ostatní nabrali poměrně významnou ztrátu.
Los Ligy mistrů nám přisoudil z velké části staré známé, to mě trošku zklamalo. Místo Realu či PSG se Slavia zase potká s Barcelonou, místo Liverpoolu zase s Arsenalem, a tak dále. Na postup by byl těžký jakýkoli los, já budu spokojen, když Slavia uhraje sedm bodů a nebude na samém chvostu tabulky.
Ondřej Kreml, 42 let, vědecký pracovník
Viktoria Plzeň
Okopávají nás jak brambory, ujíždí nám vlak
Hele, to už není normální. V Liberci zase přišla ztráta… A řekněme si to na rovinu, jsme zatím úplně v řiti. Ztrácíme nejenom body, ale bohužel i hráče. Každý nás okopává jako brambory, Vydra zraněnej, Višinský otřes mozku. Loket jako kráva – a rozhodčí? Nic, velké nic. V ragby by to bylo jedno, jenže tohle je fotbal. No, spíš ta okopávaná.
S formou jsme se prostě zatím nepotkali a vlak nám ujíždí do dáli. Pane Koubku, rychle něco vymyslete, nebo byste tím vlakem mohl taky odjet i vy. A to určitě nechcete.
Soupeři pro Evropskou ligu? Za loňských okolností bych řekl super, nyní jsem v rozpacích. Ale třeba se chytneme a pojedeme jako minulou sezonu. Chce to nějaké konstantní výkony, a ne jako na houpačce. Nějakej hecíř by se hodil. Seřvat kabinu a vybláznit ji.
Repre pauza přijde vhod. Poléčíme bolístky a hurá do toho, žádný viktorián z boje neutíká!
Čest královně Viktorce.
Kovi, 57 let, koordinátor distribuce
Baník Ostrava
Jsme v krizi. Vedení podcenilo situaci
Minule jsem psal o zápase desetiletí a opravdu jsem věřil, že ho zvládneme a postoupíme poprvé v historii do ligové fáze evropského poháru. Bohužel se to nepovedlo a objektivně je potřeba přiznat, že Celje šlo dál naprosto zaslouženě. Samozřejmě se zápas mohl vyvíjet jinak, kdyby Erik Prekop proměnil šanci na začátku, ale to už se nedozvíme.
Navíc v lize to momentálně vypadá tak, že se pro následující sezonu nemusíme kvalifikovat ani do evropských předkol a nedělní duel v Olomouci to jen potvrdil. Atmosféra v klubu není dobrá. Po Ewem odešly další opory týmu Tomáš Rigo, Matěj Šín a Erik Prekop, fanoušci jsou frustrovaní a není se čemu divit. Vedení situaci opravdu silně podcenilo. Nepřišla jediná náhrada, s přivřením obou očí se za posilu možná dá považovat jen Frýdek, který dorazil jako volný hráč z Liberce. Zahájili jsme ústup z těžce dobytých pozic a o to více mě to mrzí. Snad se podaří ještě někoho přivést. I tak bych se postupně snažil zabudovat naše talentované odchovance – to v Baníku vždy byla a taky musí být ta hlavní cesta do budoucna.
Václav Dohnal, 34 let, projektant
Bohemians Praha 1905
Pohárový postup. Bod, co získal na hodnotě
Máme za sebou dvojzápas, od kterého nikdo nemohl tušit, co čekat. Za normálních okolností očekávaná pohárová výhra v Hostouni se rodila složitěji, když se velmi kombinovaná sestava dlouho nedokázala prosadit proti kompaktně hrajícím domácím. Pomohli až střídající hráči, členové základní sestavy. Příjemné odpoledne u Kladna zkazilo fatální zranění Jana Matouška, kterého bude trenérský štáb dlouhodobě postrádat.
V sobotu čekalo zelenobílé utkání v Pardubicích. Dle mého se jedná o nejslabší tým soutěže a hlavního kandidáta na sestup, kterému nepomohou ani miliony nového majitele. Zároveň se netajím teorií, že kdo neporazí Pardubice, ať to rovnou rozpustí, protože v lize nemá co dělat. Jak už to tak bývá, bumerang se vrátil sakra rychle. Povinný tříbodový zápas vyšel Bohemians do období, kdy je kádr zdecimovaný onemocněním a jeho následky. Pro co neexistovala omluva, má najednou velkou hodnotu. Klukům za vydřený bod na morál tleskám a doufám, že během pauzy se dají dohromady. Klokani bojují!
Vít Lukeš, 33 let, živnostník