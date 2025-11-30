Předplatné

ONLINE: Sparta - Pardubice. Výroční zápas Pražanů. Koho Priske nasadí po výhře v Polsku?

Fotbalisté Sparty slaví gól
Fotbalisté Sparty slaví gólZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Gólová radost pardubických fotbalistů
Lukáš Haraslín proti Mladé Boleslavi proměnil pokutový kop
Souboj o míč v duelu Pardubic s Libercem
Po šarvátce na konci utkání rozdal sudí Orel dvě červenné
Radost hráčů Sparty po gólu Kairinena
Brian Priske slaví gól svých svěřenců
Štěpán Míšek poslal Pardubice do vedení
8
Poslední listopadový zápas na Letné bude v oslavném duchu. Fotbalisté Sparty si v duelu 17. kola Chance Ligy proti Pardubicím připomínají výročí 132. let od založení klubu. Vedle nabité doprovodné show chtějí Pražané svým fanouškům dopřát i další ligové vítězství. Naváže tým kouče Briana Priskeho na čtvrteční výhru na stadionu Legie Varšava? A jak trenér poskládá základní sestavu? ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.30 na iSportu.  

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Karviná1791731:3028
5Olomouc1676318:1027
6Liberec1675429:1626
7Plzeň1675431:2226
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav1634922:3713
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

