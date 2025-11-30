Předplatné

ONLINE: Lyon - Nantes. V základu domácích nastupuje Šulc, Karabec začne na lavičce

Fotbalisté Lyonu se radují z gólu, na kterém měl podíl Pavel Šulc (druhý zprava)
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu, na kterém měl podíl Pavel Šulc (druhý zprava)Zdroj: ČTK / AP / Laurent Cipriani
Francie - Ligue 1
Francouzská Ligue 1 uzavírá 14. kolo zápasem Lyonu s Nantes. Domácí čtyři ligové duely čekají na výhru, v základní sestavě nastupuje i český reprezentant Pavel Šulc, jeho spoluhráč Adam Karabec začíná na lavičce náhradníků. Zaberou domácí? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Lens14101324:1231
2Paris SG1493227:1230
3Marseille1492335:1429
4Lille1482428:1726
5Rennais1466224:1824
6Monaco 1472526:2523
7Štrasburk1471625:1922
8Lyon1363418:1521
9Toulouse1445520:1917
10Nice1452719:2617
11Stade Brest1444619:2416
12Angers1444612:1716
13Paris FC1443721:2615
14Le Havre1435613:2114
15Lorient1435618:2814
16Nantes1325612:1911
17Metz1432914:3111
18Auxerre142398:209
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

