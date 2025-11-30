ONLINE: Lyon - Nantes. V základu domácích nastupuje Šulc, Karabec začne na lavičce
Francouzská Ligue 1 uzavírá 14. kolo zápasem Lyonu s Nantes. Domácí čtyři ligové duely čekají na výhru, v základní sestavě nastupuje i český reprezentant Pavel Šulc, jeho spoluhráč Adam Karabec začíná na lavičce náhradníků. Zaberou domácí? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lens
|14
|10
|1
|3
|24:12
|31
|2
Paris SG
|14
|9
|3
|2
|27:12
|30
|3
Marseille
|14
|9
|2
|3
|35:14
|29
|4
Lille
|14
|8
|2
|4
|28:17
|26
|5
Rennais
|14
|6
|6
|2
|24:18
|24
|6
Monaco
|14
|7
|2
|5
|26:25
|23
|7
Štrasburk
|14
|7
|1
|6
|25:19
|22
|8
Lyon
|13
|6
|3
|4
|18:15
|21
|9
Toulouse
|14
|4
|5
|5
|20:19
|17
|10
Nice
|14
|5
|2
|7
|19:26
|17
|11
Stade Brest
|14
|4
|4
|6
|19:24
|16
|12
Angers
|14
|4
|4
|6
|12:17
|16
|13
Paris FC
|14
|4
|3
|7
|21:26
|15
|14
Le Havre
|14
|3
|5
|6
|13:21
|14
|15
Lorient
|14
|3
|5
|6
|18:28
|14
|16
Nantes
|13
|2
|5
|6
|12:19
|11
|17
Metz
|14
|3
|2
|9
|14:31
|11
|18
Auxerre
|14
|2
|3
|9
|8:20
|9
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup