Priske popsal návštěvu rozhodčích v Hradci. Na další dotazy odmítl odpovědět

Dění kolem rozhodčích v Hradci: do kabiny vchází Priske, pak nahlédne i Sabou
Pavel Šťastný
Chance Liga
Byť slavil vítězný obrat nad Plzní (2:1), odpálil tiskovou konferenci s vážným výrazem ve tváři. Brian Priske, trenér Sparty, poprvé promluvil na veřejnosti o návštěvě v kabině rozhodčích po utkání v Hradci Králové (1:2).

„Než se budete ptát, chci se vyjádřit k tématu z Hradce,“ začal vyprávět Priske v sobotu večer. „Byl to pro mě náročný týden a doufám, že pochopíte, že v tuto chvíli nebudu odpovídat na vaše dotazy, a to s veškerým respektem k vám a fanouškům,“ pokračoval.

Tématem jeho dlouhého monologu se stala kauza, která se v posledních dnech dostala před disciplinární komisi. Priske po první ligové prohře 1:2 v Hradci Králové vstoupil do kabiny rozhodčích, které šéfoval Jan Beneš. Podle dostupných videozáznamů v ní strávil téměř tři minuty.

„Beru to jako osobní útok na člověka a kouče,“ zmínil Priske. „Jak bylo vidět z videa, které se dostalo ilegálně do oběhu, přišel jsem do kabiny pětačtyřicet minut po konci utkání. A byl jsem klidný, ještě jsem se zeptal ochranky, kde je šatna rozhodčích,“ vyprávěl dánský trenér.

Jako první na situaci po nedělním utkání upozornil deník Sport a web iSport. „Zaklepal jsem na dveře, zcela bez emocí, a rozhodčí akceptovali, že jsem přišel. Pozdravil jsem, popřál jim hodně štěstí do dalšího průběhu sezony. A součástí toho byla omluva čtvrtému rozhodčímu za incident během zápasu. Po pár slovech jsem opustil kabinu. To je vše, co můžu říct,“ líčil Priske.

Ve čtvrtek předstoupí před komisi, která s ním zahájila disciplinární řízení. „Respektuju, že jsem předvolaný. A těším se, až se setkám s komisí, vše jim vysvětlím a zodpovím speciální dotazy. Doufám, že to ve čtvrtek skončí,“ uzavřel Priske.

Dánský trenér zřejmě mohl porušit paragraf 69 Soutěžního řádu ve znění: „Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu se Soutěžním řádem (…), bude potrestán zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 100 tisíc korun.“

Vše se bude řešit ve čtvrtek v sídle Ligové fotbalové asociace.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Karviná940514:1312
8Hr. Králové933312:1312
9Liberec832311:1011
10Bohemians73135:810
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

