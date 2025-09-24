Sparta ovládla show pro Vary. Priske žádal, aby domácí pokropili trávník
Emotivní děkovačka se konala na obou stranách. Ohňostroje, chorály a povzbudivý potlesk. Jindy zvláštní, tentokrát velmi sympatické. Sparta vyhrála v třetím kole MOL Cupu na hřišti v Sokolově jednoznačně 5:0, když se dvakrát trefili Martin Suchomel a Kevin-Prince Milla. Přesto pro „domácí“ Slavii Karlovy Vary, která byla vyhnána do azylu, šlo o zápas roku. „Jsme opravdu spokojení, byl to profesionální výkon,“ řekl Diarmuid O´Carroll, asistent trenéra Briana Priskeho.
Už hodinu a půl před začátkem utkání bylo na sokolovském stadionu rušno. Rozhodně víc než při zápasech místního Baníku ve čtvrté lize. Zrovna projel branou areálu s atletickou dráhou autobus se sparťanskými hráči.
„Nejvíc se těším na Rrahmaniho,“ prozradil mladík, který měl na sobě „sešívaný“ dres. Fandil Slavii Karlovy Vary, která byla vyhnána do 20 kilometrů vzdáleného města. Normálně hrají soutěžní zápasy doma na umělé trávě doma v Drahonicích, což letenský tým odmítl.
Přesto pro divizní tým šlo o velký zápas. „Řeknu vám to upřímně, bylo to organizačně hodně náročné,“ přiznal Márian Geňo, kouč karlovarského týmu. Dokonce se na speciálních hrncích, šálách nebo vlaječkách objevil slogan: „Zápas roku.“ Do ochozů se vměstnalo 4 700 diváků, kteří zaplnili podélnou tribunu a i prostory za oběma brankami. Na jedné stráni stáli i ve třech patrech.
Kouč Varů: Chtěli jsme co nejdéle držet přijatelný stav
„Je to fakt skvělé, moc hezké prostředí,“ rozhlížel se kolem sebe asistent sparťanského trenéra Diarmuid O´Carroll. „Patří uznání všem fanouškům, kteří přišli. Možná jsme měli štěstí, že nepršelo. Účast na takovém zápase byla fakt obrovská a doufám, že jsou všichni spokojení,“ řekl.
V chladném počasí se však příznivci dostávali pomalu do varu, k čemuž domácím nepomohl ani vývoj utkání. Martin Suchomel, sparťanský záložník, vstřelil dvě branky do jedenácti minut. Byť padly po odrazech v malém vápně.
Pro Karlovarské šlo o velkou ránu. „Chtěli jsme udržet co nejdéle přijatelný stav a ze dvou střel na branku jsme dostali dva góly,“ litoval Geňo. „Kluci se nevzdali a makali. Nechci dělat velká gesta, ale mám za to, že jsme Spartu do velkých šancí za první poločas ani nepustili,“ pokračoval.
To sice ne, ale stejně hosté měli viditelnou převahu. V držení míče, kombinaci i nebezpečných situací. A to nastoupili proti Varům ve výrazně okleštěné sestavě. Do Sokolova ani nepřijeli jindy klíčoví hráči Jan Kuchta, Angelo Preciado, Asger Sörensen nebo Veljko Birmančevič. Na lavici zůstali John Mercado, Filip Panák nebo Patrik Vydra. „Nechali jsme je odpočinout, protože máme nabitý program, brzy začne Evropu. Pořád jsme měli Albiona nebo Panyho na střídání,“ zmínil O´Carroll. „Ale hra byla dobrá, jiní kluci byli hodně profesionální a stateční,“ doplnil.
Od Priskeho dostali šanci ti, kteří dosud tolik nehráli. Ve stoperské trojici naskočili Adam Ševínský, Pavel Kadeřábek a Jakub Martinec, jenž byl poprvé v základní sestavě. V ofenzivě se objevili Dominik Hollý a Kevin-Prince Milla. První z nich odehrál za letenské áčko jediný zápas, druhý jich vynechal čtyři v řadě.
„I když nehrají, zůstávají profesionálové a pracují velmi tvrdě v tréninku. Dnes nás ujistili i v zápase, že jsou velmi dobří a připravení hrát, pokud se dostanou do nominace,“ pravil O´Carroll i směrem k mladíkům z druholigového béčka, jakými jsou Ferdinand Říha, Roman Mokrovics, Petr Zíka, Lukáš Moudrý a Tomáš Schánělec.
Kromě Suchomela se ve druhé půli prosadili Hollý a dvakrát Milla. Priske proto mohl sledovat utkání zcela v klidu. Až do pětašedesáté minuty seděl na lavici, nanejvýš si stoupnul a opřel se o rameno. Zato Geňo, kouč Varů, cupital v teplákové soupravě kolem postranní čáry.
O poločase se oba trenéři potkali při cestě do kabin. „Trenér se mě zeptal, proč nemáme pokropené hřiště. To já ani nevěděl, těch starostí bylo tolik,“ řekl upřímně Geňo. „Sparťané na to nejsou asi v lize zvyklí, tak si trochu postěžoval. Ale já tady nejsem od toho, abych to hodnotil.“
Je pravda, že trávník byl hrbolatý. Matěji Rynešovi viditelně odskočil míč od nohy a hlasitě si postěžoval. „Ale nebyli jsme naštvaní. To vůbec ne. Jen jsme žádali domácí, jestli by pořadatelé mohli zapnout zavlažování, aby to trochu klouzalo. Všichni k nám byli velmi vstřícní,“ dodal O´Carroll.
Když se sparťané trousili z kabiny, byl o ně velký zájem. Rozdávali fotky, podpisy. To brzy skončí, v sobotu odpoledne bude na stadionu ostravského Baníku panovat zcela jiná atmosféra. Půjde o body do ligové tabulky.