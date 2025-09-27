Předplatné

ONLINE: Hradec - Liberec. Východočeši můžou potřetí v řadě vyhrát. Potrápí ho Slovan?

Chance Liga
Fotbalová Chance Liga pokračuje už 10. kolem. Slavia zvládla páteční předehrávku s Duklou, Sparta zvládla duel na hřišti Baníku. Bohemians v sobotním programu remizovali s Olomoucí, Karviná skolila Slovácko v deseti. Dnešní dění uzavírá duel Hradce Králové s Libercem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY utkání sledujte na iSportu.

Slavia - Dukla 2:0

Slavia malé pražské derby zvládla bez větších problémů. Oba góly Pražanů vstřelil ještě v prvním poločase Tomáš Chorý, který se vrátil po šestizápasovém trestu za úder do rozkroku Milana Heči. Červenobílí jsou v sezoně dál neporažení, v úterý je čeká duel Ligy mistrů na hřišti Interu Milán.

SESTŘIH: Slavia - Dukla 2:0. Chorého dvougólový návrat i karta za šlápnutí na soupeře

Baník - Sparta 0:3

Sparta se po zaslouženém a jednoznačném vítězství v Ostravě vrací na první místo v tabulce. Utkání rozhodli Letenští v prvníh pětačtyřiceti minutách, kdy se postupně prosadili Filip Panák, Veljko Birmančevič a John Mercado. Pavel Hapal a jeho družina nadále v lize tápe, připsala již pátou porážku v řadě.

Bohemians - Olomouc 2:2

Olomouc po fiasku v MOL Cupu (2:3 s Novými Sady) zajížděla napravit reputaci do Ďolíčku. Svěřenci Tomáše Janotky prohrávali, poté za to vzal Daniel Vašulín, jenž během dvou minut obrátil vývoj zápasu na stranu Hané. Klokani ale dokázali srovnat, a tak se oba týmy o body dělily.

Slovácko - Karviná 1:2

Slovácko po utrápené výhře v MOL Cupu (2:1 s Horními Ředicemi) nestačilo na ligové scéně na Karvinou. Ta dokázala navzdory vyloučení Alexandra Bužka z prvního poločasu v Uherském Hradišti zvítězit a brát plný bodový zisk. Mužstvo ze Slezska uzmulo výhru potřetí v řadě, z toho jednou v poháru.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Karviná1050516:1415
6Olomouc104337:615
7Zlín942312:1114
8Bohemians94239:1014
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

