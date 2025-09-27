Předplatné

Leverkusen porazil St. Pauli, Schick se neprosadil. Dortmund si poradil s Mohučí

Patrik Schick slaví se spoluhráči gól do sítě Frankfurtu
Patrik Schick slaví se spoluhráči gól do sítě FrankfurtuZdroj: ČTK / Federico Gambarini
Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrů
Patrik Schick ve vzdušném souboji během utkání s Frankfurtem
Patrik Schick ve vzdušném souboji během utkání s Frankfurtem
Patrik Schick v zápase Ligy mistrů proti Kodani
Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrů
Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrů
Patrik Schick se snaží prosadit v zápase proti Borusii Mönchengladbach
iSport.cz, ČTK
Německo - Bundesliga
Leverkusen porazil v 5. kole bundesligy St. Pauli 2:1. Český útočník Patrik Schick nastoupil v základní sestavě, ale na gólech se nepodílel. O ty se postarali Edmond Tapsoba a Ernest Poku. Bayer po změně trenéra podruhé vyhrál a patří mu průběžná čtvrtá příčka. Už v pátek si Bayern Mnichov poradil s Brémami 4:0 zůstal v čele tabulky s plným počtem bodů. Lipsko vyhrálo ve 1:0, Dortmund v Mohuči 2:0.

Lipsko zvítězilo 1:0 na hřišti Wolfsburgu a připsalo si čtvrtou výhru v řadě. V 8. minutě se trefil Belgičan Bakayoko, který jedinou brankou rozhodl i předchozí venkovní duel na hřišti Mohuče. Wolfsburg čeká na vítězství čtyři kola a na domácí půdě v součtu s minulou sezonou nezvítězil už 11 zápasů. V tabulce je na 12. místě. Lipsko je třetí s tříbodovým mankem na vedoucí Bayern Mnichov.

Na druhé místo se posunul Dortmund po vítězství 2:0 v Mohuči. Svěřenci trenéra Nika Kovače zápas rozhodli už v prvním poločase trefami Svenssona a Adeyemiho, které obě spoluhráčům připravil Brandt. Dortmund zažívá nejlepší vstup do sezony za posledních 10 let. Borussia zvítězila ve čtvrtém ligovém zápase po sobě a pokaždé udržela čisté konto.

Heidenheim po čtyřech prohrách za sebou poprvé v sezoně zvítězil, když porazil 2:1 Augsburg a odpoutal se z posledního místa tabulky. Augsburg po vítězství v prvním kole prohrál čtvrtý zápas po sobě a v tabulce je šestnáctý o skóre právě před Heidenheimem.

Rakordní stovka Kanea

Dvakrát se do sítě Brém trefil anglický kanonýr Harry Kane, jenž už má na kontě deset branek a na začátku svého třetího ročníku v Bayernu zaokrouhlil svůj počet gólů za klub v soutěžních zápasech na 100.

Kane potřeboval na stovku branek 104 zápasů a stihl to tak rychleji než dva skvělí střelci poslední doby: Cristiano Ronaldo v Realu Madrid a Erling Haaland v Manchesteru City potřebovali na 100 gólů 105 utkání.

Německá fotbalová liga - 5. kolo:

St. Pauli - Leverkusen 1:2
Branky: 32. Wahl - 25. Tapsoba, 58. Poku

Wolfsburg - Lipsko 0:1
Branka: 8. Bakayoko

Bayern Mnichov - Brémy 4:0
Branky: 45. z pen. a 65. Kane, 22. Tah, 87. Laimer

Heidenheim - Augsburg 2:1
Branky: 47. Kaufmann, 54. Conteh - 90.+8 Tietz

Mohuč - Dortmund 0:2
Branky: 27. Svensson, 40. Adeyemi

 

