Trávník z Maďarska budí rozpaky. Pomohla by voda, kdyby Baník chtěl, řekl Priske
Před téměř třemi měsíci zaznělo, že na vítkovickém stadionu bude špičkový trávník. Byl zbrusu nový, dorazil až z Maďarska. Přesto realita je na konci září úplně jiná. Po sobotním ligovém utkání zazněla kritika také od Jiřího Bouly, záložníka Baníku, který prohrál se Spartou 0:3.
Jan Dohnal, primátor ostravského města, se na začátku července chlubil na sociální síti X s tím, že na Městském stadionu ve Vítkovicích se pokládá nový trávník. „A ne jen tak ledajaký – tenhle špičkový pažit dorazil z Maďarska a už brzy se stane novým domovem Baníku,“ vyhlásil do světa.
Je pochopitelné, že očekávání byla opravdu velká. Bohužel pro Ostravany jde o zklamání, protože do pár týdnů se spustil silný liják a kvůli němu se nedohrál ani zápas s Teplicemi, voda se nevsakovala. A do toho má Baník nahuštěný program.
Ve výsledku toho se trávník na konci září nachází v mizerném stavu. Při sobotním ligovém utkání mezi Baníkem a Spartou byly zdálky viditelné fleky, drny, balon odskakoval. Což se okamžitě stalo žhavým tématem sociálních sítí.
Domácí mužstvo navíc na špatném povrchu podalo zejména v první půli prachbídný výkon. Že za to mohla chyba v součinnosti mezi obranou a zálohou? „Asi taky,“ procedil mezi zuby středopolař ostravského týmu Jiří Boula v rozhovoru pro Oneplay Sport.
A pak strhnul řeč na jinam. „Když se podíváte na hřiště, je těžké udělat nějakou součinnost. Je to o zranění,“ líčil upřímně do televizní kamery. „Těžko se na tom hraje, i když se nemůžeme vymlouvat. Sparta byla kombinačně lepší, zvládla na tom hrát,“ pokračoval.
Panák: Nebylo jednoduché se na tom hýbat
Trávník nebyl ani pokropený, balon se hráčům občas zasekl na místě. „Nejen pro nás, ale i pro Baník to bylo hrozně těžké. I na nohy,“ zmínil Filip Panák, kapitán hostů, kterého trápí opakované zdravotní problémy. „Šel jsem kvůli tomu dolů, protože v osmdesáté minutě jsem se hodně trápil. Nebylo jednoduché se na tom hýbat, měnit směr, klouzalo to. A uškodilo to jenom fotbalu,“ zakončil 29letý stoper.
„Věděli jsme, že existuje riziko, že hřiště nebude v nejlepším stavu. A to se může v některých pasážích sezony stát. Byla smůla, že tady v létě hodně napršelo,“ pokračoval Priske.„Je ale škoda, že se hřiště nepokropilo. Povrch byl docela oukej, ale chyběla mu voda, což se dá vždycky rychle a jednoduše vyřešit. Kdyby Baník chtěl. Pomohlo by to oběma týmům a dodalo víc kvality. Každopádně stav hrací plochy dneska není pro nás nejdůležitější téma,“ podotkl.
Sparťané dokázali vstřelit i na špatném povrchu tři branky za pětatřicet minut, dvě z nich byly po kolmých přihrávkách po zemi. „V první půli jsme určitě podali téměř perfektní výkon,“ řekl Priske. „Dali jsme hezké góly, prosadili jsme se i ze standardní situace,“ pochvaloval si. dánský kouč.
Ten si stěžoval na kvalitu trávníku už ve středu v třetím kole MOL Cupu. Letenští porazili Karlovy Vary 5:0, i když hráli na hřišti v Sokolově. Priske o poločase žádal, aby domácí hrací plochu o přestávce pokropili. „Nejsou na to z ligy asi zvyklí,“ komentoval situaci Marián Geňo, trenér Varů.
Jenže to ještě netušil, co bude k vidění v Ostravě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|7
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|8
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu