Trávník z Maďarska budí rozpaky. Pomohla by voda, kdyby Baník chtěl, řekl Priske

SESTŘIH: Baník - Sparta 0:3. Dominance Letenských, domácí hořeli v obraně
Dennis Owusu zakončuje na nepříliš kvalitním trávníku
Ostravští David Lischka a Matěj Chaluš brání Albiona Rrahmaniho ze Sparty
Dominik Holec inkasoval třikrát během prvního poločasu
Srdjan Plavšič stíhá Pavla Kadeřábka
Emmanuel Uchenna brání Srdjana Plavšiče
Christian Frýdek bráněný Kaanem Kairinenem
Pavel Šťastný
Chance Liga
Před téměř třemi měsíci zaznělo, že na vítkovickém stadionu bude špičkový trávník. Byl zbrusu nový, dorazil až z Maďarska. Přesto realita je na konci září úplně jiná. Po sobotním ligovém utkání zazněla kritika také od Jiřího Bouly, záložníka Baníku, který prohrál se Spartou 0:3.

Jan Dohnal, primátor ostravského města, se na začátku července chlubil na sociální síti X s tím, že na Městském stadionu ve Vítkovicích se pokládá nový trávník. „A ne jen tak ledajaký – tenhle špičkový pažit dorazil z Maďarska a už brzy se stane novým domovem Baníku,“ vyhlásil do světa.

Je pochopitelné, že očekávání byla opravdu velká. Bohužel pro Ostravany jde o zklamání, protože do pár týdnů se spustil silný liják a kvůli němu se nedohrál ani zápas s Teplicemi, voda se nevsakovala. A do toho má Baník nahuštěný program.

Ve výsledku toho se trávník na konci září nachází v mizerném stavu. Při sobotním ligovém utkání mezi Baníkem a Spartou byly zdálky viditelné fleky, drny, balon odskakoval. Což se okamžitě stalo žhavým tématem sociálních sítí.

Domácí mužstvo navíc na špatném povrchu podalo zejména v první půli prachbídný výkon. Že za to mohla chyba v součinnosti mezi obranou a zálohou? „Asi taky,“ procedil mezi zuby středopolař ostravského týmu Jiří Boula v rozhovoru pro Oneplay Sport.

A pak strhnul řeč na jinam. „Když se podíváte na hřiště, je těžké udělat nějakou součinnost. Je to o zranění,“ líčil upřímně do televizní kamery. „Těžko se na tom hraje, i když se nemůžeme vymlouvat. Sparta byla kombinačně lepší, zvládla na tom hrát,“ pokračoval.

Panák: Nebylo jednoduché se na tom hýbat

Trávník nebyl ani pokropený, balon se hráčům občas zasekl na místě. „Nejen pro nás, ale i pro Baník to bylo hrozně těžké. I na nohy,“ zmínil Filip Panák, kapitán hostů, kterého trápí opakované zdravotní problémy. „Šel jsem kvůli tomu dolů, protože v osmdesáté minutě jsem se hodně trápil. Nebylo jednoduché se na tom hýbat, měnit směr, klouzalo to. A uškodilo to jenom fotbalu,“ zakončil 29letý stoper.

„Věděli jsme, že existuje riziko, že hřiště nebude v nejlepším stavu. A to se může v některých pasážích sezony stát. Byla smůla, že tady v létě hodně napršelo,“ pokračoval Priske.„Je ale škoda, že se hřiště nepokropilo. Povrch byl docela oukej, ale chyběla mu voda, což se dá vždycky rychle a jednoduše vyřešit. Kdyby Baník chtěl. Pomohlo by to oběma týmům a dodalo víc kvality. Každopádně stav hrací plochy dneska není pro nás nejdůležitější téma,“ podotkl.

Sparťané dokázali vstřelit i na špatném povrchu tři branky za pětatřicet minut, dvě z nich byly po kolmých přihrávkách po zemi. „V první půli jsme určitě podali téměř perfektní výkon,“ řekl Priske. „Dali jsme hezké góly, prosadili jsme se i ze standardní situace,“ pochvaloval si. dánský kouč.

Ten si stěžoval na kvalitu trávníku už ve středu v třetím kole MOL Cupu. Letenští porazili Karlovy Vary 5:0, i když hráli na hřišti v Sokolově. Priske o poločase žádal, aby domácí hrací plochu o přestávce pokropili. „Nejsou na to z ligy asi zvyklí,“ komentoval situaci Marián Geňo, trenér Varů.

Jenže to ještě netušil, co bude k vidění v Ostravě.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Karviná1050516:1415
6Olomouc104337:615
7Zlín942312:1114
8Bohemians94239:1014
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
