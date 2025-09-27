ONLINE: Zbrojovka slaví gólem z nastavení. Opava rozdrtila béčko Sparty, Artis vede
Jedenácté kolo Chance Národní Ligy pokračuje. Vedoucí Zbrojovka brankou z nastavení porazila rezervu Slavie 2:1, béčko Sparty podlehlo Opavě vysoko 0:4. Dynamo České Budějovice hraje proti brněnskému Artisu. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na iSportu.
Rezerva Baníku Ostrava prohrávala po gólu Omotoyeho, ještě do poločasu otočili skóre Komljenovič a Jaroň. Komljenovič vstřelil pátou branku v sezoně, v tabulce střelců je lepší jen jeho spoluhráč Pira. V 89. minutě ale srovnal Franěk.
V utkání Prostějov - Vlašim padly oba góly až v závěru. Hosty poslal do vedení v 81. Rama, ve třetí minutě nastavení zařídil domácím bod z penalty Koudelka. Středočeši nezvítězili popáté v řadě a mají na kontě stále jedinou výhru.
Do zápasu na stadionu Pardubic vstoupily dva týmy s nejhorší formou v lize. Chrudim a Kroměříž z posledních pěti zápasů braly oba jen tři body. Vedení se v prvním poločase zásluhou Kaulfuse a Hufa ujali domácí. Situaci jim zkomplikovala druhá žlutá karta pro záložníka Jambora, vedení ale i přes gól kroměřížského Žáka udrželi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|10
|8
|1
|1
|26:10
|25
|2
Opava
|10
|6
|4
|0
|18:6
|22
|3
Táborsko
|10
|7
|1
|2
|18:10
|22
|4
Žižkov
|10
|6
|1
|3
|15:11
|19
|5
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|6
Artis
|10
|5
|3
|2
|15:12
|18
|7
Slavia B
|11
|5
|1
|5
|21:12
|16
|8
Ústí
|10
|5
|1
|4
|19:15
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Sparta B
|10
|3
|0
|7
|6:22
|9
|14
Č. Budějovice
|10
|2
|2
|6
|9:20
|8
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|11
|1
|0
|10
|9:25
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup