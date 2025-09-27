Předplatné

ONLINE: Zbrojovka slaví gólem z nastavení. Opava rozdrtila béčko Sparty, Artis vede

Zápas Zbrojovky s rezervou Slavie
Zápas Zbrojovky s rezervou SlavieZdroj: FC Zbrojovka Brno
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Jedenácté kolo Chance Národní Ligy pokračuje. Vedoucí Zbrojovka brankou z nastavení porazila rezervu Slavie 2:1, béčko Sparty podlehlo Opavě vysoko 0:4. Dynamo České Budějovice hraje proti brněnskému Artisu. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na iSportu.

LIVE
22Detail
LIVE
11Detail
LIVE
21Detail
LIVE
40Detail
LIVE
21Detail
LIVE 2. kolo
02Tipsport60171,02Detail
LIVE
--Tipsport2.163.52.97Detail
LIVE
--Tipsport3.433.412Detail

Rezerva Baníku Ostrava prohrávala po gólu Omotoyeho, ještě do poločasu otočili skóre Komljenovič a Jaroň. Komljenovič vstřelil pátou branku v sezoně, v tabulce střelců je lepší jen jeho spoluhráč Pira. V 89. minutě ale srovnal Franěk.

V utkání Prostějov - Vlašim padly oba góly až v závěru. Hosty poslal do vedení v 81. Rama, ve třetí minutě nastavení zařídil domácím bod z penalty Koudelka. Středočeši nezvítězili popáté v řadě a mají na kontě stále jedinou výhru.

Do zápasu na stadionu Pardubic vstoupily dva týmy s nejhorší formou v lize. Chrudim a Kroměříž z posledních pěti zápasů braly oba jen tři body. Vedení se v prvním poločase zásluhou Kaulfuse a Hufa ujali domácí. Situaci jim zkomplikovala druhá žlutá karta pro záložníka Jambora, vedení ale i přes gól kroměřížského Žáka udrželi.

Video placeholder
Svědíkova aura v Brně: jak se Zbrojovka stará o fanoušky a co budoucí návrat za Lužánky? • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1081126:1025
2Opava1064018:622
3Táborsko1071218:1022
4Žižkov1061315:1119
5Baník B1153320:1318
6Artis1053215:1218
7Slavia B1151521:1216
8Ústí1051419:1516
9Prostějov1142513:1514
10Příbram941411:1513
11Jihlava1133513:1412
12Chrudim1125413:2011
13Sparta B103076:229
14Č. Budějovice102269:208
15Vlašim1114611:177
16Kroměříž1110109:253
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů