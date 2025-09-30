Začíná nová éra, Plzeň vyhlíží příchod Hyského. Koho měla ještě na seznamu?
Dvě evropské pohárové jízdy, bitvy s velkými kluby, naposledy ligové stříbro a také stovky vydělaných milionů. Třetí éra Miroslava Koubka (74) v Plzni včera skončila, po vzájemné dohodě došlo na ukončení spolupráce klubu a zkušeného trenéra. Viktoria začíná psát novou kapitolu – se silným majitelem Michalem Strnadem a brzy s novým trenérem. Linka vede ke karvinskému Martinu Hyskému (50), který může vyletět ke špičkovému angažmá.
Nedělní prohra Plzně se Zlínem 0:1 byla poslední kapkou. Den poté oznámil klub, že po vzájemné dohodě končí angažmá zkušeného Miroslava Koubka. Společně s hlavním koučem Viktorii opouští asistent Jan Trousil. Dočasným vedeným týmu byl pověřený Marek Bakoš, asistovat zůstává Zdeněk Bečka, u gólmanů dál působí Matúš Kozáčik.
„Po nepovedeném utkání se Zlínem, které bylo pro nás všechny i naše fanoušky velkým zklamáním, jsme společně s trenérem vedli dlouhou diskusi. Došli jsme společně k závěru, že mužstvo potřebuje okamžitě nový impuls a vzájemně se dohodli, že ukončíme spolupráci,“ vysvětlil Adolf Šádek, generální ředitel a předseda představenstva klubu.
Nešlo vůbec o jednoduché rozhodnutí. Koubek, původně překlenovací kouč, který se do Plzně vrátil v létě 2023 těsně před příchodem zahraničních majitelů, nakonec vydržel téměř dva a půl roku. Mimo jiné došel s týmem do čtvrtfinále Konferenční a osmifinále Evropské ligy, v minulé sezoně získal ligové stříbro, v té předchozí bronz. Za rok 2024 ovládl anketu o českého trenéra roku, klubu pomohl vydělat stovky milionů korun. Jako bonus zapracoval mladé tváře, se svými kolegy přebudoval osu týmu a dokázal porážet Spartu i Slavii.
Jenže po letním odchodu Lukáše Kalvacha, Pavla Šulce či Cadua šly plzeňské výkony i výsledky z kopce. Zákulisím zprávy o Koubkově předčasném konci (v květnu prodloužil smlouvu na aktuální sezonu) sílily už od srpnové prohry na Dukle. Definitivní tečkou byl uplynulý týden, kdy Plzeň prohrála na Spartě, nedotáhla ke třem bodům zápas v Budapešti s Ferencvárosem a po místy až odevzdaném výkonu podlehla v neděli doma Zlínu.
Článek pokračuje pod infografikou
„Zažili jsme nádherné věci. Na ty evropské večery nejde zapomenout, dokázali jsme se měřit s velikány jako Frankfurt, Manchester United, Bilbao, Fiorentina nebo Lazio Řím. Rozcházíme se jako přátelé a opomenout nemohu ani skvělé fanoušky, kteří mi po celou dobu vyjadřovali velkou podporu. K fotbalu ale patří i horší období, já však věřím, že jej kluci brzy překonají a vrátí se na vítěznou vlnu,“ rozloučil se s klubem Koubek.
Jediný kandidát?
Předčasný trenérův odchod v Plzni urychluje změny, ke kterým by s novým silným vlastníkem, miliardářem Michalem Strnadem, v blízké budoucnosti stejně docházelo. Jakým směrem se klub vydá? Veškeré indicie směřují k jednáním s jediným výrazným kandidátem – Koubkovým nástupcem by se měl brzy stát Martin Hyský, jehož trenérské renomé výrazně vzrostlo v Karviné.