ONLINE: Plzeň - Boleslav. Hyského tým hájí elitní šestku, chce zlomit čekání na výhru

Fotbalisté Plzně se radují ze vstřeleného gólu
Fotbalisté Plzně se radují ze vstřeleného góluZdroj: Michal Beranek / Sport
Sparťan Garang Kuol v souboji o míč s Filipem Prebslem z Mladé Boleslavi
Trenér Plzně Martin Hyský v utkání proti Freiburgu
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
Gól Rafia Durosinmiho po zásahu videa neplatil
Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili Duklu 1:0
Plzeňští se v úvodní desetiminutovce radovali hned dvakrát
Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili Duklu 1:0
V Chance Lize už dvě kola čekají na vítězství. To chtějí fotbalisté Plzně zlomit v 17. kole, kdy na domácím hřišti od 15.30 hostí Mladou Boleslav. Viktoria pod vedením kouče Martina Hyského ve čtvrtek v rámci Evropské ligy remizovala s Freiburgem (0:0), ještě divočejší remízu 3:3 prožila minulý víkend v Jablonci. Proti trápícím se Středočechům prahne po výhře, protože reálně hrozí, že jinak vypadne v tabulce z elitní šestky. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Karviná1791731:3028
5Olomouc1676318:1027
6Liberec1675429:1626
7Plzeň1675431:2226
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav1634922:3713
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

