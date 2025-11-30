ONLINE: Plzeň - Boleslav. Hyského tým hájí elitní šestku, chce zlomit čekání na výhru
V Chance Lize už dvě kola čekají na vítězství. To chtějí fotbalisté Plzně zlomit v 17. kole, kdy na domácím hřišti od 15.30 hostí Mladou Boleslav. Viktoria pod vedením kouče Martina Hyského ve čtvrtek v rámci Evropské ligy remizovala s Freiburgem (0:0), ještě divočejší remízu 3:3 prožila minulý víkend v Jablonci. Proti trápícím se Středočechům prahne po výhře, protože reálně hrozí, že jinak vypadne v tabulce z elitní šestky. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|5
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|6
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|7
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu