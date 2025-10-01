Předplatné

SESTŘIH: Pardubice - Baník 0:1. Krejčímu premiéra nevyšla. Rozhodl Almási, Šimek vyloučen

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice - Baník 0:1. Šimkovo vyloučení potrestal Almási. Východočeši stále bez výhry • Zdroj: iSport.tv
Ladislav Almási rozhodl zápas v Pardubicích
Ladislav Almási slaví gól se spoluhráči
Trenér Jiří Krejčí v premiéře prohrál
Smutný Vojtěch Patrák po další porážce Pardubic
David Šimek přišlápl Jakuba Piru a dostal druhou žlutou kartu
David Šimek vidí červenou kartu po faulu na Jakuba Piru
25
Fotogalerie
ČTK
Chance Liga
Fotbalisté Ostravy zvítězili v dohrávce 5. kola první ligy v Pardubicích 1:0. Domácí hráli od 37. minuty bez vyloučeného stopera Davida Šimka, hosté využili přesilovku po změně stran zásluhou střídajícího Ladislava Almásiho. Baník vyhrál v ročníku nejvyšší soutěže teprve podruhé z deseti zápasů a v neúplné tabulce se posunul na 11. místo. Východočeši i přes pondělní výměnu trenéra jako jediní v ligové sezoně ještě nezvítězili a zůstali poslední o dva body za Slováckem a Teplicemi.

Pardubice po odvolání Davida Střihavky vedl staronový kouč Jiří Krejčí, který ve funkci skončil v srpnu 2022. Kvůli chybějící licenci však byl veden jako asistent Pavla Němečka. V původním termínu 17. srpna se nehrálo kvůli požadavku Baníku o odložení zápasu vzhledem k nabitému programu v evropských pohárech.

Místo nemocného Holce dnes dostal šanci v brance Ostravy poprvé v ligové sezoně někdejší hráč Pardubic Budinský. Ve 12. minutě hostující hráči zblokovali dvě střely po standardní situaci, Smékalova hlavička zase prolétla kolem hostující branky. Na opačné straně Boulovu přízemní ránu Šerák vyrazil na roh. V 34. minutě hlavičku domácího kapitána Patráka zastavila tyč, krátce nato Budinský zachránil svůj tým po Botosově střele z vápna. O chvíli později pardubický stoper David Šimek přišlápl zezadu Pirovi kopačku a po druhé žluté kartě ho hlavní sudí Jan Beneš vyloučil.

Slezané od druhé půle domácí zatlačili, Plankova dalekonosná střela Šerákovi propadla pod tělem, ale do sítě nezamířila. Střídající Almási krátce po příchodu na hřiště z otočky trefil tyč. Baník se poté v přesilovce poměrně trápil, v 78. minutě se ale dočkal kýženého gólu. Planka nacentroval do vápna a Almási hlavou k tyči nedal Šerákovi šanci. Slovenský útočník se prosadil potřetí v ligové sezoně. V 86. minutě mohl přidat pojistku, ale zamířil jen do boční sítě odkryté branky.

Ostrava prohrála jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů a čtyřikrát v řadě Pardubice zdolala. Na jejich hřišti vyhrála v nejvyšší soutěži potřetí za sebou. Východočeši doma v ligové sezoně nezvítězili ani na pátý pokus, naopak Baník potřeboval na první venkovní výhru v ročníku nejvyšší soutěže stejný počet utkání.

01

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Ml. Boleslav922515:248
13Dukla101457:147
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice100469:204
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
