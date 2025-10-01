SESTŘIH: Pardubice - Baník 0:1. Krejčímu premiéra nevyšla. Rozhodl Almási, Šimek vyloučen
Fotbalisté Ostravy zvítězili v dohrávce 5. kola první ligy v Pardubicích 1:0. Domácí hráli od 37. minuty bez vyloučeného stopera Davida Šimka, hosté využili přesilovku po změně stran zásluhou střídajícího Ladislava Almásiho. Baník vyhrál v ročníku nejvyšší soutěže teprve podruhé z deseti zápasů a v neúplné tabulce se posunul na 11. místo. Východočeši i přes pondělní výměnu trenéra jako jediní v ligové sezoně ještě nezvítězili a zůstali poslední o dva body za Slováckem a Teplicemi.
Pardubice po odvolání Davida Střihavky vedl staronový kouč Jiří Krejčí, který ve funkci skončil v srpnu 2022. Kvůli chybějící licenci však byl veden jako asistent Pavla Němečka. V původním termínu 17. srpna se nehrálo kvůli požadavku Baníku o odložení zápasu vzhledem k nabitému programu v evropských pohárech.
Místo nemocného Holce dnes dostal šanci v brance Ostravy poprvé v ligové sezoně někdejší hráč Pardubic Budinský. Ve 12. minutě hostující hráči zblokovali dvě střely po standardní situaci, Smékalova hlavička zase prolétla kolem hostující branky. Na opačné straně Boulovu přízemní ránu Šerák vyrazil na roh. V 34. minutě hlavičku domácího kapitána Patráka zastavila tyč, krátce nato Budinský zachránil svůj tým po Botosově střele z vápna. O chvíli později pardubický stoper David Šimek přišlápl zezadu Pirovi kopačku a po druhé žluté kartě ho hlavní sudí Jan Beneš vyloučil.
Slezané od druhé půle domácí zatlačili, Plankova dalekonosná střela Šerákovi propadla pod tělem, ale do sítě nezamířila. Střídající Almási krátce po příchodu na hřiště z otočky trefil tyč. Baník se poté v přesilovce poměrně trápil, v 78. minutě se ale dočkal kýženého gólu. Planka nacentroval do vápna a Almási hlavou k tyči nedal Šerákovi šanci. Slovenský útočník se prosadil potřetí v ligové sezoně. V 86. minutě mohl přidat pojistku, ale zamířil jen do boční sítě odkryté branky.
Ostrava prohrála jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů a čtyřikrát v řadě Pardubice zdolala. Na jejich hřišti vyhrála v nejvyšší soutěži potřetí za sebou. Východočeši doma v ligové sezoně nezvítězili ani na pátý pokus, naopak Baník potřeboval na první venkovní výhru v ročníku nejvyšší soutěže stejný počet utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu