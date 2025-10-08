Pýcha předchází pád. Krize Baníku jako shoda náhod, či až amatérská nepřipravenost?
ANALÝZA SPORTU | Hysterie a poraženecká nálada. Tak nazval majitel Baníku Václav Brabec situaci na začátku září, kdy zklamaní fanoušci projevovali nespokojenost z toho, jak se po bodově rekordním bronzovém ročníku vyvíjí nová sezona. A kam po úspěšných letech klub kráčí. O měsíc a sedm soutěžních zápasů (dvě výhry, tři remízy, dvě prohry) později se Ostrava – pořád topící se ve skupině o záchranu – raduje po tragickém výkonu z bodu ve Zlíně a tváří se, že víceméně vše je stále v pořádku. Přitom se nápadně opakuje situace z roků 2004 a 2010. Blbé náhody, či nepřipravenost?
Ještě nehráli se Slavií, Jabloncem ani s Plzní, ale už jsou na tom hůř než na podzim 2004, 2008 a 2010. I tehdy měli Ostravští po vynikajících sezonách (mistrovské a dvou bronzových, přičemž v té pozdější se hrálo do posledního kola o titul), ale ani jednou na tom nebyli tak špatně jako teď. Pro pochopení vážnosti situace: i před třemi lety, kdy se odvolával trenér Pavel Vrba, měnil sportovní úsek a ročník končil Baník potupně skrčený ve skupině o záchranu, měl o bod víc než nyní.
Po Slovácku nastřílel FCB druhý nejmenší počet gólů (8), po Hradci Králové naopak zase soupeři dovoluje druhý nejvyšší počet střel (153). Ani čtyři inkasované branky z penalt nejsou náhodné či smolné, jen se protivník dostává víckrát a mnohem snadněji do vápna než na jaře. Tehdy mužstvo šlapalo neskutečně. „Nepotřebuje ani trenéra,“ usmíval se kouč Pavel Hapal. Zatímco teď je rádo za bod s nováčkem ze Zlína, který v neděli zahazoval jednu šanci za druhou a z plichty byl zdrcený.
Až tak zle na tom tradiční slezská značka je. „Nedovedu si představit, že bych v Ostravě teď žil a fandil. Šli do pohárů, do toho oznámili stadion – a najednou nastal tak rychlý přerod,“ kroutí hlavou někdejší ligový záložník Tomáš Kučera nad sešupem v pořadu Liga naruby. „Asi to jde za vyprodáním kádru, asi na to nebyli připravení. Teď působí na hřišti jako mrtvý tým,“ dodává.
Výprodej opor
Samozřejmě, lukrativní transfery Ewertona, Matěje Šína, Tomáše Riga a Erika Prekopa jsou hlavním důvodem výkonnostní i výsledkové krize. Hned čtyři absolutně klíčové opory neodešly v létě po zmíněných úspěšných sezonách ani Františku Komňackému, ani Karlu Večeřovi, ani Miroslavu Koubkovi. Připočteme-li i zimní přestup Emmanuela Uchenny, jde o polovinu základní sestavy. S tím by měl problém kterýkoli stratég na světě.
„Když seberete tolik lídrů z týmu a všechny z osy hřiště... Výkony ostatních rostly tady s těmi, nabalili se na ně. Ale je něco jiného, když to mají ti ostatní teď vzít za ně a stát se lídry. Takovou kvalitu nemají. Čtyři hráči ze základu, to je prostě strašně moc velký zásah. Navíc ti nejlepší. Pro mě je logické, že šla Ostrava takhle dolů,“ vysvětluje redakční expert Vladimír Šmicer.