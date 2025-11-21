Druhá liga do detailu s oporou Artisu: nej hráči podzimu, podmínky v Brně, historická baráž?
Možná nejkvalitnější půlrok v historii druhé ligy skončil, soutěž má teď před sebou více než čtvrtroční pauzu. Artis, který přezimuje na třetím místě tabulky, však díky skalpu Liberce ještě na začátku prosince čeká osmifinále MOL Cupu se Spartou. „Můžeme je hodně potrápit. Nebude to tak, že Sparta přijede a smázne nás 5:0. V koutku duše věřím, že je můžeme vyřadit,“ hlásí záložník Martin Pospíšil, jeden z nejlepších hráčů druholigového podzimu. A co na jaře? „Jsem přesvědčený o tom, že do první ligy postoupí oba kluby z Brna,“ dodává sebevědomě 34letý středopolař v hodinovém speciálu Ligy naruby, který detailně rozebírá dění v Chance Národní Lize.
- Jaké jsou finanční podmínky v nejlepších druholigových klubech?
- Jak se v Brně prožívá aktuální rivalita?
- Jaké jsou v Artisu vztahy mezi českými a zahraničními hráči?
- V čem tkví největší síla trenéra Jiřího Chytrého oproti předchůdci Pavlu Vrbovi?
- Kteří fotbalisté byli na podzim nejlepší?
- Co překvapivého napříč soutěží ukázala data?
- Proč byla suverénní Zbrojovka?
- Kdo z mladíků z béček Baníku, Slavie a Sparty zaujal nejvíc?
- Potrápí bývalá Líšeň v prosinci v rámci MOL Cupu Spartu?
- Bude to v létě od začátku baráže poprvé, kdy do nejvyšší soutěže postoupí víc než jeden klub?
Kompletní hodinový speciál o druholigovém podzimu 2025 se záložníkem Martinem Pospíšilem z Artisu Brno a redaktory iSportu Michalem Kvasnicou a Pavlem Šťastným najdete na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup