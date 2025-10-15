Změnit se teď musí oba: Hyský i Plzeň. Co nové rozestavení a přetržená linka se Slavií?
Spekulovalo se o tom několik týdnů, teď je to oficiální: Martin Hyský se stává novým koučem plzeňské Viktorie. „Jednou z jeho sympatických kvalit je tvrdohlavost, ale i on se teď bude muset naučit hrát na výsledek,“ zazní ve Speciálu Ligy naruby s redaktory deníku Sport a webu iSport.cz Michalem Kvasnicou a Danielem Feketsem. „Změní se ale i Plzeň, Hyský zřejmě přijde s novým rozestavením a výstavba hry pod ním? To bude extrémní obrat od toho, co mužstvo hrálo pod Koubkem,“ shodují se oba.
Ve Speciálu také zazní:
- Je linka se Slavií definitivně přetržená?
- Koho by si Hyský z Karviné nejraději přivedl?
- A co předvede jeho nástupce Marek Jarolím, další kouč se slávistickým odkazem?
Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu