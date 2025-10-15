Předplatné

Změnit se teď musí oba: Hyský i Plzeň. Co nové rozestavení a přetržená linka se Slavií?

Spekulovalo se o tom několik týdnů, teď je to oficiální: Martin Hyský se stává novým koučem plzeňské Viktorie. „Jednou z jeho sympatických kvalit je tvrdohlavost, ale i on se teď bude muset naučit hrát na výsledek,“ zazní ve Speciálu Ligy naruby s redaktory deníku Sport a webu iSport.cz Michalem Kvasnicou a Danielem Feketsem. „Změní se ale i Plzeň, Hyský zřejmě přijde s novým rozestavením a výstavba hry pod ním? To bude extrémní obrat od toho, co mužstvo hrálo pod Koubkem,“ shodují se oba.

Ve Speciálu také zazní:

  • Je linka se Slavií definitivně přetržená?
  • Koho by si Hyský z Karviné nejraději přivedl?
  • A co předvede jeho nástupce Marek Jarolím, další kouč se slávistickým odkazem?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

