Hyský už je v Plzni. Všechno se událo velmi rychle, řekl. Jak vypadá realizační tým?
Trenér Martin Hyský dle očekávání přebírá mužstvo Viktorie Plzeň, kam přichází z Karviné. V novém působišti podepsal tříletou smlouvu. „Samozřejmě se všechno událo velmi rychle. Viktorka má velmi kvalitní hráče, našim úkolem je vymáčknout z týmu to nejlepší,“ pronesl. Slezany úspěšně vedl od startu minulé sezony, nyní nahrazuje na západě Čech Miroslava Koubka.
Plzeň má po více než dvou týdnech náhradu za Miroslava Koubka, který u týmu kvůli špatnému vstupu do prvoligové sezony skončil. Mužstvo ve dvou soutěžních zápasech dočasně vedl Marek Bakoš, jenž se vrací do role asistenta. Hyský se pokusí vylepšit aktuální výsledky Viktorie, která je po 11. kole v ligové tabulce až šestá.
Nový trenér si přivedl asistenta Radima Grussmanna, trenéra brankářů Václava Wintera a kondiční trenéry Petra Hejného s Tomášem Pupkayem. Součástí realizačního týmu vedle Bakoše zůstávají i další trenér gólmanů Matúš Kozáčik, videoanalytik Zdeněk Bečka a kondiční trenér Martin Kastner. Naopak Petr Bolek a Juraj Kubišta se přesouvají do klubové akademie.
Plzeňské vedení si od Hyského hodně slibuje. „Za Martinem je vidět úspěšná práce, jde o moderního a velmi ambiciózního trenéra. Tyto atributy přesně odrážejí i naše klubové hodnoty a nastavení. Jeho angažování pro nás tedy bylo prioritou a jsem rád, že se jej podařilo získat na naši lavičku,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek.
„Zároveň jsme se trenérovi snažili vyjít maximálně vstříc a podpořili jej při skládání vlastního realizačního týmu, ve kterém dochází hned k několika změnám,“ doplnil dlouholetý šéf západočeského klubu.
Čekají ho Bohemians a pak evropská premiéra
Hyský trénuje v nejvyšší soutěži teprve druhou sezonu. Vloni v létě převzal Karvinou a dovedl ji k historickému osmému místu po základní části, celkově mužstvo skončilo v minulém ročníku desáté. Se Slezany se prezentoval atraktivním a útočným stylem. Před angažmá v Karviné vedl druholigovou Vlašimi, působil také u mládeže a B-týmu Slavie, v níž coby obránce strávil velkou část hráčské kariéry.
„Angažmá ve Viktorii je pro mě obrovskou výzvou. Jde o další krok v mé kariéře. Jsem plný energie a odhodlání, abychom byli úspěšní jak na domácí, tak evropské scéně,“ prohlásil Hyský, který po uplynulé reprezentační přestávce poprvé povede nové mužstvo v sobotním ligovém zápase na stadionu pražských Bohemians 1905.
„Všechno se událo velmi rychle, nyní tedy vrhneme veškerou pozornost na sobotní zápas. Viktorka má velmi kvalitní hráče, našim úkolem je vymáčknout z týmu to nejlepší a připravit jej hned na nadcházející duel, ve kterém chceme uspět,“ řekl kouč, který nedávno oslavil padesátiny.
S Viktorií, jejímž většinovým vlastníkem je od konce září jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad, čeká Hyského i hlavní fáze Evropské ligy. Viktoria zahájila soutěž remízou 1:1 v Budapešti proti Ferencvárosi a domácí výhrou 3:0 nad Malmö.
„V roli trenéra to pro mě bude evropská premiéra. Strašně se těším a věřím, že nám na této cestě budou velkou oporou viktoriánští fanoušci. Teď ale míří naše pozornost pouze k prvnímu zápasu,“ dodal Hyský. Na lavičce Karviné by ho podle spekulací médií mohl nahradit Marek Jarolím.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu