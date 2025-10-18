Pod Galáskem toho odehrál nejvíc ze všech Čechů. Hudec: Sympaťák, čtyřka vzadu a signály
Možná to jméno se vší úctou neznáte, nicméně on naopak zná Tomáše Galáska v roli hlavního trenéra jako žádný jiný Čech. Šestatřicetiletý Lukáš Hudec pod novým koučem Baníku nastupoval před devíti lety za Weiden v páté německé lize, a byť se Galásek od té doby samozřejmě vyvíjel, jeho bývalý svěřenec o něm nepochybuje. „Troufnu si říct, že současný mix mladých hráčů s těmi zkušenějšími je přesně to, co potřebuje,“ popisuje Hudec, který nyní vede divizní Tachov.
Na co si vzpomenete jako první, když se řekne Tomáš Galásek?
„Tenkrát jsem pracoval ve Weidenu a dojížděl hrát do Tachova třetí ligu. Když Tomáše angažovali do Weidenu, byl to obrovský boom pro region. V týdnu jsem tam i trénoval, takže mě tahle super zkušenost nadchla natolik, že jsme se v zimě domluvili na přestup do Weidenu. Lákalo mě to. Rok jsme společně působili, než Tomáše odvolali po neuspokojivých výsledcích, zároveň tam však byly trošku problémy s hráči. Ale na tohle období vzpomínám strašně rád, bylo to skvělé. Když Baník publikoval výborné video, kde ho představili jako nového trenéra, hned jsem mu psal.“
Odepsal?
„Ano. Že je zrovna na cestě do Baníku a že se těší, až tam hned druhý den začne.“
Jaký je člověk?
„Velmi vstřícný, dokáže pojmenovat věci, jak jsou. Nechodí kolem horké kaše, ale není impulzivní. Je hodně vidět, že náturu mu formovalo zahraničí. Má nadhled, zkušenosti. Na rovinu říkám, že tady v Čechách on není doceněný.