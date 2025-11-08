ONLINE: Kroměříž - Baník B 0:2. Chrudim remizovala s Prostějovem, Artis vyzve béčko Slavie
Sobotní program 16. kola fotbalové Chance Národní Ligy má na programu opět tři utkání. Chrudim na svém hřišti remizovala s Prostějovem 2:2. Nováček z Kroměříže se chce odlepit od posledního místa v boji s rezervou Baníku. Artis vyrukuje do zápasu proti béčku pražské Slavie. Táborsko v pátek porazilo 2:0 Jihlavu, Dynamo padlo s Opavou 0:1. Příbram pak zásluhou Daniela Šmigy předčila Viktorii Žižkov. Všechna utkání druhé ligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Fotbalisté Chrudimi v 16. kole druhé ligy remizovali doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedli o dvě branky. Ani jeden z nových trenérů si tak neodbyl vítěznou premiéru.
Chrudim po minulém kole odvolala trenéra Papouška, jehož na lavičce nahradil Kulič. V Prostějově skončil kouč Weber, v závěrečném podzimním utkání vedl mužstvo sportovní ředitel Balcárek.
Východočeši vedli ve 49. minutě 2:0 po dvou trefách záložníka Schöna. Vzápětí však domácí oslabil po druhé žluté kartě Kejř a hosté v závěru srovnali. Nejprve se hlavou prosadil Šindelář a v 87. minutě uzavřel skóre Habusta. Prostějov je v neúplné tabulce dvanáctý o skóre před dnešním soupeřem.
Táborsko přezimuje na druhém místě
Táborsko v pátek porazilo 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistilo druhou příčku v tabulce. Do vedení ho poslal už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je v neúplné tabulce jedenáctá.
Na třetí místo se posunula Opava, o jejímž triumfu 1:0 v Českých Budějovicích rozhodl v 63. minutě gólovým volejem Papalelé. Dynamo zaváhalo po čtyřech vítězstvích a je desáté.
Jediná branka stačila i Příbrami, která zakončila podzim pěti zápasy bez porážky. Středočeši dnes doma zdolali Žižkov díky výstavní Šmigově střele zpoza vápna. Příbram poskočila na pátou pozici, Viktoria je sedmá.
Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|4
Artis
|14
|8
|3
|3
|24:14
|27
|5
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|6
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|7
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|8
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|9
Baník B
|15
|6
|3
|6
|24:23
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup