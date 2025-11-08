Předplatné

ONLINE MS do 17 let: Česko - Burkina Faso 1:2. Africký tým opět šokuje mladíky

Vít Škrkoň v zápase proti Burkina Faso
Vít Škrkoň v zápase proti Burkina FasoZdroj: x.com/@ceskarepre_cz
Střelec české sedmnáctky Vít Škrkoň oslavuje další gól na mistrovství světa
Čeští fotbalisté do 17 let nastupují do zápasu proti Burkina Faso
Základní jedenáctka české fotbalové reprezentace do 17 let pro utkání s výběrem Burkina Faso
Čeští fotbalisté do 17 let vstoupili do světového šampionátu vítězstvím 6:1 nad Tádžikistánem
Čeští fotbalisté do 17 let vstoupili do světového šampionátu vítězstvím 6:1 nad Tádžikistánem
Vít Škrkoň nasázel v úvodním utkání MS do 17 let proti Tádžikistánu hattrick během prvních 19 minut
Vít Škrkoň nasázel v úvodním utkání MS do 17 let proti Tádžikistánu hattrick během prvních 19 minut
10
Fotogalerie
iSport.cz
Mládežnické výběry
Začít diskusi (0)

Čeští fotbalisté na mistrovství světa hráčů do 17 let nastupují do druhého zápasu. Na šampionátu tentokrát hrají s mladíky z afrického státu Burkina Faso, proti kterým si mohou zajistit postup ze ze základní skupiny I. Výběr kouče Pavla Drska na úvod rozstřílel Tádžikistán 6:1 i díky rychlému hattricku Víta Škrkoně. Budou Češi opět střelecky při chuti? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
12

1.Česko11006:13
2.USA11001:03
3.Burkina Faso10010:10
4.Tádžikistán10011:60

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů