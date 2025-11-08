Předplatné

ONLINE: Schick s Leverkusenem proti poslednímu týmu bundesligy. Hoffenheim hostí Lipsko

Patrik Schick v dresu Liverpoolu
Patrik Schick v dresu LiverpooluZdroj: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia
Patrik Schick v dresu Liverpoolu
Vladimír Coufal během své ligové premiéry v dresu Hoffenheimu
Robin Hranáč v dresu Hoffenheimu během utkání s Anderlechtem
Hráči Leverkusen se radují z gólu Patrika Schicka
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Desátým kolem pokračuje německá nejvyšší fotbalová soutěž. Sobotní program bundesligy začíná utkáním Leverkusenu s posledním Heidenheimem, nastoupit by měl i český útočník Patrik Schick. Robin Hranáč a Vladimír Coufal v barvách Hoffenheimu přivítají na domácím hřišti fotbalisty Lipska. Lídr ligy Bayern hraje v Berlíně a Dortmund v Hamburku. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

LIVE
21Detail
LIVE
--Tipsport12.57.091.23Detail
LIVE
--Tipsport3.974.041.89Detail
LIVE
--Tipsport1.45.287.64Detail
LIVE
--Tipsport2.753.892.46Detail
LIVE
--Tipsport2.163.733.36Detail
LIVE
--Tipsport1.833.614.61Detail
LIVE
--Tipsport1.534.565.76Detail
LIVE
--Tipsport1.864.033.89Detail
#TýmZVRPSkóreB
1Bayern990033:427
2Lipsko971119:1022
3Dortmund962115:620
4Stuttgart960314:1018
5Leverkusen952218:1417
6Hoffenheim951318:1516
7Werder1043315:1815
8Köln942316:1214
9Frankfurt942322:1914
10Union Berlin932411:1511
11Freiburg924311:1310
12Wolfsburg1022612:188
13Hamburger92258:158
14Augsburg921612:217
15St. Pauli92168:187
16Mönchengladbach913510:186
17Mainz912610:175
18Heidenheim91268:175
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup
