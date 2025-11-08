ONLINE: Souček začíná proti Burnley na lavičce. Krejčí zavítá na Chelsea
Program fotbalové Premier League před reprezentační pauzou uzavírá 11. kolo. V sobotu je k vidění pět zápasů. Tomáš Souček za West Ham začíná proti Burnley na lavičce. Do akce jde i obránce Ladislav Krejčí, jenž se večer (21.00) v dresu Wolverhamptonu představuje na hřišti Chelsea. Vedoucí Arsenal po vítězství v Praze nad Slavií startuje v Sunderlandu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18:3
|25
|2
Manchester City
|10
|6
|1
|3
|20:8
|19
|3
Liverpool
|10
|6
|0
|4
|18:14
|18
|4
Sunderland
|10
|5
|3
|2
|12:8
|18
|5
Bournemouth
|10
|5
|3
|2
|17:14
|18
|6
Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17:8
|17
|7
Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18:11
|17
|8
Manchester Utd.
|10
|5
|2
|3
|17:16
|17
|9
Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14:9
|16
|10
Brighton
|10
|4
|3
|3
|17:15
|15
|11
Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|12
Brentford
|10
|4
|1
|5
|14:16
|13
|13
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|14
Everton
|10
|3
|3
|4
|10:13
|12
|15
Fulham
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|16
Leeds
|10
|3
|2
|5
|9:17
|11
|17
Burnley
|10
|3
|1
|6
|12:19
|10
|18
West Ham
|10
|2
|1
|7
|10:21
|7
|19
Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7:19
|6
|20
Wolves
|10
|0
|2
|8
|7:22
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup