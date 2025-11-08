Předplatné

ONLINE: Souček začíná proti Burnley na lavičce. Krejčí zavítá na Chelsea

El Hadji Malick Diouf v dresu West Hamu
El Hadji Malick Diouf v dresu West HamuZdroj: profimedia.cz
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Tomáš Souček se raduje ze své trefy
Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.
Tomáš Souček v londýnském derby mezi West Hamem a Brentfordem
Wolves nezvládli přestřelku s Chelsea, Ladislav Krejčí (vlevo) odehrál poločas
Tomáš Souček slaví gól se spoluhráči
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
10
Fotogalerie
iSport.cz
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (1)

Program fotbalové Premier League před reprezentační pauzou uzavírá 11. kolo. V sobotu je k vidění pět zápasů. Tomáš Souček za West Ham začíná proti Burnley na lavičce. Do akce jde i obránce Ladislav Krejčí, jenž se večer (21.00) v dresu Wolverhamptonu představuje na hřišti Chelsea. Vedoucí Arsenal po vítězství v Praze nad Slavií startuje v Sunderlandu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Premier League 2025/2026

LIVE
22Detail
LIVE
--Tipsport2.383.263.32Detail
LIVE
--Tipsport1.883.694.45Detail
LIVE
--Tipsport8.424.561.44Detail
LIVE
--Tipsport1.414.968.07Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1081118:325
2Manchester City1061320:819
3Liverpool1060418:1418
4Sunderland1053212:818
5Bournemouth1053217:1418
6Tottenham1052317:817
7Chelsea1052318:1117
8Manchester Utd.1052317:1617
9Crystal Palace1044214:916
10Brighton1043317:1515
11Aston Villa104339:1015
12Brentford1041514:1613
13Newcastle1033410:1112
14Everton1033410:1312
15Fulham1032512:1411
16Leeds103259:1711
17Burnley1031612:1910
18West Ham1021710:217
19Nottingham Forest101367:196
20Wolves100287:222
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů