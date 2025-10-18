Bohemians - Plzeň 0:1. Hyský začal výhrou, rozhodl rychlý gól Durosinmiho
Fotbalisté Plzně ve 12. kole první ligy vyhráli v Praze nad Bohemians 1905 1:0 a zvládli vítězně premiéru pod novým trenérem Martinem Hyským. Zápas v zaplněném Ďolíčku rozhodl už v deváté minutě Rafiu Durosinmi. „Klokani“ dohrávali od 71. minuty v deseti bez vyloučeného Erica Ramíreze.
Viktoria v lize zvítězila po třech zápasech a v neúplné tabulce se posunula na čtvrté místo. Západočeši potvrdili, že se jim proti Bohemians daří, v nejvyšší soutěži je porazili popáté za sebou. „Klokani“ prohráli po šesti ligových duelech a patří jim devátá příčka. K dobru mají odložené utkání s Mladou Boleslaví, které je na programu ve středu.
Oba týmy nastoupily v nezvyklém rozestavení. Plzeň po příchodu Hyského vyrukovala ve formaci se čtyřmi obránci a zadák Spáčil netradičně operoval na pozici defenzivního záložníka. Bohemians naopak hráli na tři stopery, do obrany se tentokrát zatáhl středopolař Sakala. Premiéru v základní sestavě si odbyla venezuelská posila Pražanů Ramírez.
Hosté pod novým trenérem začali velmi aktivně, dobře kombinovali a v úvodní půlhodině měli znatelnou převahu. Ve čtvrté minutě prošel balon z pravé strany napříč vápnem až na zadní tyč k Souarému a jeho pokus za již překonaným gólmanem Reichlem odvrátil Kareem.
Za pět minut už Viktoria vedla. Spáčilův centr z levé strany před branku se odrazil od Memiče k Durosinmimu a ten zblízka dorazil míč do sítě. Videorozhodčí následně potvrdil, že se nejednalo o ofsajd a nigerijský útočník zapsal pátý gól v ligovém ročníku.
Západočeši pak měli několik možností na pojištění náskoku. V 27. minutě nabíhající Memič z pozice okolo penaltového puntíku trefil jen obránce, ve 33. minutě pak domácí s velkým štěstím přestáli šanci Jemelky, jehož přízemní střela se odrazila od jedné do druhé tyče a pak před čáru.
„Klokani“ začali hrozit až před pauzou. Ve 37. minutě hlavičkoval po centru z levé strany Hilál, bývalého gólmana Bohemians Jedličku ale nepřekonal. Domácí si aktivitu přenesli i do úvodu druhé půle. V 51. minutě si navedl balon na střelu Sinjavskij, trefil bližší tyč, od níž se balon odrazil do Jedličky a na roh. Chvíli nato vypálil domácí kapitán Hůlka nad a mimo následně zamířil i Hilál.
Pražané dostali soupeře pod tlak, těsně za polovinou druhého dějství jim ale zkomplikoval další průběh Ramírez. Venezuelský útočník ostře došlápl Dwehovi nad achilovku a sudí Wulkan ho po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu rovnou vyloučil.
Viktoria dohrávala ligový zápas v přesilovce podruhé za sebou, před dvěma týdny s oslabeným Hradcem Králové jen remizovala 3:3. Ani tentokrát se favoritovi v početní převaze příliš nedařilo.
V 85. minutě krátce po nezvyklém čtyřnásobném střídání domácích vypálil po propadnutém balonu zpoza vápna Drchal a hostující Jedlička vyrazil balon na roh. Západočeši už náskok v rozkouskovaném závěru udrželi a v lize v Ďolíčku bodovali poosmé za sebou, v posledních třech případech pak naplno.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu