Rozpačité tři body pro Plzeň, Klokani měli navrch. Spáčil v nezvyklé pozici

Hyského vítězná premiéra, Plzeň byla ale rozpačitá. Obstál Spáčil ve středu zálohy? • Zdroj: isport.tv
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Aleš Čermák se snaží prosadit přes Sampsona Dweha
Eric Ramírez byl ve druhé půli vyloučen
Nelson Okeke v souboji s Lukášem Červem
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
PRVNÍ DOJEM PAVLA ŠŤASTNÉHO | Nově jmenovaný trenér Plzně Martin Hyský má za sebou vítěznou premiéru. Na hřišti Bohemians jeho tým zvítězil 1:0. „Západočeši ale působili rozpačitě,“ myslí si redaktor iSportu Pavel Šťastný.

Klokani až na špatný úvod, kdy vstřelil jedinou branku zápasu Durosinmi, měli navrch. A to i v momentě, kdy šli kvůli vyloučení Ramíreze do deseti.

  • Měl se k jeho zákroku vracet VAR?

  • A jaký rukopis Hyský vložil do herního stylu Viktorie?

  • Obstál Karel Spáčil na nezvyklé pozici 6 ve středu zálohy?

  • Co další změny, které bývalý trenér Karviné udělal?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1275022:826
2Sparta1182123:1126
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Bohemians114349:1115
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1224613:1910
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko111466:137
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

