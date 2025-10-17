Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Staněk zpět v základu Slavie, co vymyslí Hyský v Plzni?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Kozel o pronásledování „S“: Chci hrát kombinačně! Jak přemlouval Berana a co Plzeň? • Zdroj: iSport.cz
Slávistický útočník Vasil Kušej se probíjí mezi dvojicí sparťanů
Veljko Birmančevič se v závěru utkání dostal do akrobatického zakončení, míč skončil jen těsně vedle branky
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský utěšuje Tomáše Chorého
Fotbalisté Slavie opouští po remíze 1:1 v derby trávník na Letné
Tomáš Vlček stáhnul unikajícího Veljka Birmančeviče a byl vyloučen
15
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Říjnová reprezentační přestávka je už minulostí a návrat Chance Ligy se nezadržitelně blíží. Do 12. kola jde z vedoucí pozice Sparta, která se představí v neděli na hřišti Slovácka. Druhá Slavia nastoupí už v sobotu doma proti nováčkovi ze Zlína. Premiéra na lavičce čeká hned čtyři trenéry: Martina Hyského v Plzni, Tomáše Galáska v Baníku, Marka Jarolíma v Karviné a Jana Trousila v Pardubicích. Projděte si v tradičním článku na webu iSport pravděpodobné sestavy všech týmů.

I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 12. kolo je v sobotu ve 13:00.

Začni hrát iSport Fantasy

Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Teplice neprohrály už čtyři ligová utkání v řadě, z nichž získaly šest bodů (1 výhra a 3 remízy). Tolikrát se jim to v minulém ročníku podařilo jen dvakrát.
  • Liberec je poprvé v této sezoně pět zápasů v řadě bez prohry (2 výhry a 3 remízy). A pokud porazí Teplice, zaznamená nejdelší sérii venkovních výher od srpna/září 2017 (3 utkání).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Bohemians jsou šest ligových zápasů v řadě bez prohry (3 výhry a 3 remízy), což je aktuálně druhá nejdelší série bez porážky v soutěži hned po Slavii (12 zápasů).
  • Plzeň ztratila v této ligové sezoně už 11 bodů v utkáních, ve kterých vedla. Šest jich promarnila kvůli inkasovaným gólům v nastaveném čase.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Karviná odehrála už 18 ligových zápasů v řadě bez remízy (9 výher a 9 porážek). Poslední nerozhodný výsledek zaznamenala letos v březnu s Duklou (0:0).
  • Olomouc dala čtyři góly v posledních dvou ligových zápasech, což je o jeden méně než v předchozích devíti kolech. Výrazně vylepšila úspěšnost střelby (16,7 %).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Tanko se podílel přímo na třech gólech ve svých 4 posledních zápasech. Spolu s Růskem, Kanuem a Schranzem patří k nejproduktivnějším hráčům ligy po příchodu z lavičky.
  • Boleslavští vyhráli v této sezoně jen dva ligové zápasy (3 remízy a 5 proher), což je jejich nejhorší bilance po deseti odehraných zápasech od sezony 2020/21.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Slavia je jako jediný tým ze všech i po jedenácti odehraných ligových kolech stále neporažená (7 výher a 4 remízy), což se jí podařilo už třetí sezonu v řadě.
  • Zlín získal v této ligové sezoně už 18 bodů. Více jich měl po jedenácti odehraných kolech jen v ročnících 2016/17 (22) a 2018/19 (20).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Baník vstřelil čtyři z osmi ligových gólů hlavou, což je 50 % všech branek. Vyšší podíl má napříč 132 týmy z top 10 evropských lig jen belgická Lovaň (62,5 %).
  • Hradečtí vstřelili aspoň dva góly v každém ze svých posledních čtyř ligových zápasů, což se jim povedlo naposledy v říjnu 2021. Zároveň nikdy nedali po 11 kolech tolik gólů (17).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Slovácko má v této sezoně na kontě stále jen jednu výhru (4 remízy a 6 proher) a celkem posbíralo sedm bodů. Méně jich po 11 kolech získalo pouze v ročníku 2006/07 (5).
  • Brian Priske ještě neprohrál ligový zápas se Slováckem (4 výhry a 2 remízy). Navíc Sparta pod jeho vedením vstřelila ve čtyřech případech aspoň tři góly.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Jablonec dostal v této ligové sezoně 8 gólů – z toho dva z penalt a šest ze hry. Pokud se nezapočítají pokutové kopy, je jediným týmem, který neinkasoval ze standardní situace.
  • Dukla má nejmenší počet vstřelených gólů z vápna v soutěži (6). Zároveň v něm zapsala nejméně doteků s míčem (13,7), nejméně střel (5,1) a nejméně přihrávek (21,4) na zápas.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů