Předplatné

Lincoln vs. Olomouc v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?

Daniel Vašulín se raduje z branky
Daniel Vašulín se raduje z brankyZdroj: Michal Beranek / Sport
Ahmad Ghali se proti Celje náramně rozstřílel
Olomoucký útočník Ahmad Ghali překonává brankáře Celje
Trenér Sigmy Tomáš Janotka neplánuje vést proti kouči Celje vendetu za Pavla Hapala
Fotbalisté Olomouce oslavují gól Ahmada Ghaliho proti Celje
5
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisty Olomouce čeká pátý duel v Konferenční lize na Gibraltaru, kde je uvítá místní Lincoln. Hanáci by vítězstvím vykročili k jarnímu setrvání v soutěži, kde atakují první osmičku v tabulce, která znamená postup rovnou do osmifinále. Utkání začíná ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Lincoln vs. Olomouc živě?

Vše o utkání Lincoln vs. Sigma Olomouc

Datum a čas: čtvrtek 11. prosince, 21:00

Místo konání: Europa point stadium, Gibraltar

Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26

Rozhodčí: Bence Csonka (Maďarsko)

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Lincoln vs. Olomouc živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Olomouce ve čtvrtém duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1. 

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Celje začíná ve čtvrtek 11. prosince od 21:00.

Jak naladit Sport 1?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

299 Kč

Skylink

Kombi+

298 Kč

Telly

Sport

300 Kč

Pecka.TV

Zlatá střední

249 Kč

Olomouc v evropských pohárech 2025/26

Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a čeká ji tak Konferenční liga. Po čtyřech zápasech v této soutěži mají Hanáci sedm bodů a případný postup ve svých rukou. Nyní je čeká Lincoln z Gibraltaru.

Olomouc v Konferenční lize 2025/26

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2

2. zápas: Inter - Slavia 3:0

3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0

4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3

5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0

6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0

7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00

8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1

2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0

3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2

4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0

5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0

6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00

7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45

8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00

Sigma Olomouc v Konferenční lize

1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0

2. zápas: Olomouc - Raków 1:1

3. zápas: Noah - Olomouc 1:2

4. zápas: Olomouc - Celje 2:1

5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00

6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00

Sparta Praha v Konferenční lize

1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1

2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0

3. zápas: Sparta - Raków 0:0

4. zápas: Legia - Sparta 0:1

5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00

6. zápas:  Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů