Lincoln vs. Olomouc v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalisty Olomouce čeká pátý duel v Konferenční lize na Gibraltaru, kde je uvítá místní Lincoln. Hanáci by vítězstvím vykročili k jarnímu setrvání v soutěži, kde atakují první osmičku v tabulce, která znamená postup rovnou do osmifinále. Utkání začíná ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Lincoln vs. Olomouc živě?
Vše o utkání Lincoln vs. Sigma Olomouc
Datum a čas: čtvrtek 11. prosince, 21:00
Místo konání: Europa point stadium, Gibraltar
Ligová fáze: Konferenční ligy 2025/26
Rozhodčí: Bence Csonka (Maďarsko)
TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Lincoln vs. Olomouc živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Olomouce ve čtvrtém duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Sport 1.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Olomouc vs. Celje začíná ve čtvrtek 11. prosince od 21:00.
Jak naladit Sport 1?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč
Telly
Sport
300 Kč
Pecka.TV
Zlatá střední
249 Kč
Olomouc v evropských pohárech 2025/26
Olomouc se kvalifikovala do pohárů díky vítězství v MOL Cupu, které jí zajistilo 4. předkolo Evropské ligy. V něm narazila na švédské Malmö, přes které nedokázala postoupit, a čeká ji tak Konferenční liga. Po čtyřech zápasech v této soutěži mají Hanáci sedm bodů a případný postup ve svých rukou. Nyní je čeká Lincoln z Gibraltaru.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři české kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia se kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň hraje Evropskou ligu. Sparta a Olomouc bojují v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia 3:0
3. zápas: Atalanta - Slavia 0:0
4. zápas: Slavia - Arsenal 0:3
5. zápas: Slavia - Bilbao 0:0
6. zápas: Tottenham - Slavia 3:0
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö 3:0
3. zápas: AS Řím - Plzeň 1:2
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce 0:0
5. zápas: Plzeň - Freiburg 0:0
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
|Sigma Olomouc v Konferenční lize
1. zápas: Fiorentina - Olomouc 2:0
2. zápas: Olomouc - Raków 1:1
3. zápas: Noah - Olomouc 1:2
4. zápas: Olomouc - Celje 2:1
5. zápas: Lincoln - Olomouc, 11. 12., 21:00
6. zápas: Olomouc - Lech, 18. 12., 21:00
|Sparta Praha v Konferenční lize
1. zápas: Sparta - Shamrock 4:1
2. zápas: Rijeka - Sparta 1:0
3. zápas: Sparta - Raków 0:0
4. zápas: Legia - Sparta 0:1
5. zápas: Univ. Craiova - Sparta, 11. 12., 21:00
6. zápas: Sparta - Aberdeen, 18. 12., 21:00