ONLINE: Slavia - Baník. Mistr chce zlomit sérii ztrát. Jak nastoupí proti Ostravanům?

Slávisté slaví gól Michala Sadílka
Slávisté slaví gól Michala SadílkaZdroj: ČTK
Zklamaní hráči Baníku
Lukáš Provod slaví gól proti Zlínu
Dominik Holec dostal ránu do hlavy
Lukáš Provod ze Slavie skóroval proti Zlínu
Kouč Tomáš Galásek při své premiéře na lavičce Baníku
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský
Jáchym Šíp chtěl proti Slavii penaltu
Chance Liga
Čekání úřadujícího mistra na výhru se nepříjemně protahuje. Sérii tří ligových ztrát se fotbalisté Slavie ve 14. kole Chance Ligy pokoušejí ukončit doma proti Baníku. Tým kouče Jindřicha Trpišovského má velkou příležitost vrátit se na vítěznou vlnu, neboť v ještě větším trápení se nacházejí Ostravané. Po dvou prohrách v řadě jsou jen dva body ode dna tabulky. Dočkají se sešívaní výhry v Edenu po více než měsíci? ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.00 na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1384118:828
3Slavia1376022:827
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

